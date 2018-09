Venerdì 28 Settembre 2018, 20:18

PIANO DI SORRENTO - Venerdì prossimo, alle ore 19 a villa Fondi, nell'ambito del ciclo di iniziative «Piano di Sorrento: Città che legge», il giornalista Franco Di Mare, conduttore della trasmissione «Uno Mattina», presenta il libro «Barnaba il mago». Nell'ambito dell'appuntamento, focus sulla fiction in due puntate «L’angelo di Sarajevo», andata in onda di recente su Rai Uno con sette milioni e mezzo di telespettatori: racconta di un inviato di guerra trentacinquenne, catapultato nell’inferno della Bosnia, che si innamora di una neonata e decide di prenderla in affido. Una storia vera che ha come protagonista lo stesso Franco Di Mare.