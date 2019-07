Domenica 7 Luglio 2019, 16:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PIANO DI SORRENTO. Il mare, il sole e centinaia di imbarcazioni festanti hanno fatto da cornice, questa mattina, alla processione della Madonna delle Grazie. Un appuntamento fisso per i marittimi e i pescatori della penisola sorrentina. E, in particolare, per gli abitanti del borgo di Marina di Cassano, che ospita un piccolo santuario dedicato alla Vergine.Come da tradizione, il rito ha preso il via lungo le strade della città: adagiata in un piccolo gozzo a vela latina, pieno di nasse e reti da pesca, la statua della Madonna è stata portata a spalla da un gruppo di devoti dalla Marina di Cassano alla basilica di San Michele Arcangelo. Di qui, il corteo ha ripreso il cammino alla volta della spiaggia. Particolarmente suggestivo il momento in cui «’a lenzetella», come viene chiamata da queste parti, ha imboccato le rampe che portano alla Marina di Cassano. Qui, a mezzogiorno in punto, la statua ha preso il mare, seguita da decine e decine di gozzi, pescherecci ed altre imbarcazioni che le hanno reso omaggio suonando insistentemente le sirene.Come vuole la tradizione, la processione si è spinta fino alla punta del capo di Sorrento, con tappa a Marina Grande, accolta da decine di turisti lungo i tornanti della scala e del molo del borgo dei pescatori, per benedire l’intero litorale sorrentino e le centinaia di barche che per l’occasione avevano gettato l’ancora al largo di Sorrento, Sant’Agnello e Meta. Poi il rientro nelle acque di Piano, dove gli organizzatori hanno lanciato una corona di alloro in ricordo di tutti i caduti in mare. Le celebrazioni proseguiranno fino a domani, quando la statua della Madonna sarà collocata nuovamente sul trono nella cappella di Marina di Cassano. Un rito che, a dispetto del tempo, riesce ad emozionare adulti e bambini e che segna a tutti gli effetti l’inizio dell’estate: un tempo, infatti, molti abitanti di Piano e dintorni non osavano fare il bagno o andare in barca prima del 2 luglio, giorno in cui cade la festività della Madonna delle Grazie, o della prima domenica dello stesso mese, data in cui si svolge la processione.