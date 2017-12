Piano di Sorrento, a villa Fondi la presentazione del libro di Maria Antonietta Spadorcia

Venerdì 29 Dicembre 2017, 12:08 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2017 12:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PIANO DI SORRENTO - A villa Fondi, oggi pomeriggio, alle ore 17, la presentazione del libro di Maria Antonietta Spadorcia, «Di corsa e di carriera ed altri racconti» (Male-edizioni), con la prefazione di Vittorio Sgarbi. Con l'Autrice interverranno il sindaco di Piano di Sorrento, Vincenzo Iaccarino, con l'assessore Carmela Cilento. Modera il giornalista Vincenzo Califano. Donne-madri sempre di corsa e professioniste alla ricerca di un’affermazione sul lavoro. Quando le due figure coincidono, comincia l’avventura più complessa e meravigliosa per la donna 2.0, che, divenuta madre, passa la sua vita fatta di equilibrismi in quel continuo chiedersi se si stia facendo la cosa giusta. È questo il filo conduttore di «Di corsa e di carriera ed altri racconti» di Maria Antonietta Spadorcia, giornalista del Tg2, moglie e madre felice di due bambini, che fa il suo esordio come scrittrice con questo agile volume edito da Male-Edizioni di Monica Macchioni: quattro racconti in forma di diario, che rivelano molto di lei, ma parlano a tutte le donne. «Lo stile è svelto, scorrevole, non si fatica a leggerlo, privo com’è di inutili complicazioni formali - scrive Vittorio Sgarbi nella prefazione - un libro che sarà utile anche agli uomini che, forse, leggendolo, capiranno meglio le proprie madri, le proprie mogli, le proprie figlie».Si narra la vicenda, volutamente autobiografica, di una giornalista apprezzata sul lavoro che diventa madre dopo i trent’anni, e di tutto quel mondo di figli, di mamme, di asili e scuole che si sostituisce alla vita precedente, fatta di lavoro e cene con gli amici: un nuovo impegno, con il tempo severamente scandito. Una vita nuova in cui nulla sarà più come prima. Purtroppo ma, soprattutto, per fortuna.