Piano di Sorrento, parte la rassegna “Borghi e Casali Folk – Identità, Religione e Folklore”

“Borghi e Casali Folk – Identità, Religione e Folklore”: prende avvio domenica 3 settembre la Rassegna pensata per promuovere la conoscenza del nostro territorio, promossa dalla ProLoco Piano Di Sorrento con il Patrocinio ed il contributo del Comune di Piano di Sorrento. Cinque appuntamenti!

Ecco il programma:

Domenica 3 settembre ore 20.30 - Colli di San Pietro, presso I Giardini dell’uliveto

Gruppo culturale di Ciro Ferrigno

“A Maronna ‘e Santu Pietro”, storia di un culto che viene da un tempo lontano

Momenti musicali a cura di Angela Cappiello, Caterina Iannone e Rosetta Pinticorvo

-Martedì 5 settembre ore 20.30 – Legittimo, presso Villa Enrichetta

Gruppo di ricerca popolare “Una storia positanese”

“Lo canto de Li Cunti”, quando le parole si fanno racconto e la musica diviene un incontro

-Mercoledì 6 settembre ore 20.30 – Via Savino – presso il Palazzo Potenza-Pesce

Solisti Brass Evolution

“La danza con gli Ottoni”

Musica partenopea: gli ottoni che fanno danzare e cantare

-Mercoledì 13 settembre ore 20.00 – Marina di Cassano, pedana sulla passeggiata del molo

I Briganti del Re

“Musica popolare e balli tradizionali del nostro Sud”

Con l’Oscar Mondiale della fisarmonica Giangiacomo Buccella

(solo per questo appuntamento gli orari saranno anticipati di mezz’ora per poter usufruire agevolmente dell’ascensore del mare a fine serata)

-Sabato 16 settembre – Monte Vico Alvano

Passeggiata e colazione al monte

In collaborazione con la Parrocchia della SS.ma Trinità

Gli spettacoli dei giorni 3, 5, 6 e 13 settembre saranno preceduti a partire dalle ore 19.00 da una breve passeggiata, durante la quale Nino Aversa "racconterà" i vari borghi.5