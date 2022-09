PIANO DI SORRENTO – Un nuovo appuntamento con la cultura e i libri nell’incantevole location di Villa Fondi. E’ quello in programma domani, domani serw alle ore 20,30, quando si terrà la presentazione del libro “Aldo Masullo, la filosofia in soccorso dei cittadini” (edito da Dante & Descartes).

Si tratta di un’opera a cura di Nino Daniele, già sindaco di Ercolano ed in passato assessore con delega alla cultura del Comune di Napoli. Con il libro, l’autore ha voluto firmare un tributo alla memoria di Masullo, al quale era fortemente legato.

Scomparso nell’aprile 2020 all’età di 97 anni, già deputato, Masullo è stato un filosofo ed accademico di alto spessore morale, ha insegnato anche all’Università di Napoli ed è stato insignito della medaglia d’oro del ministero per la pubblica istruzione. Masullo era molto legato anche alla città di Piano di Sorrento tanto da essere scelto per elaborare un volume in occasione del bicentenario della città.

L’evento rientra nella rassegna “Estate blu 2022-Davanti al golfo di Surriento”, il cartellone di iniziative a cura dell’amministrazione comunale di Piano di Sorrento con l’assessorato al turismo, agli eventi e allo spettacolo diretto dal vicesindaco Giovanni Iaccarino. Nel corso della serata (ingresso libero e gratuito) è previsto l’intervento del professore Elio Angrilli, già docente di filosofia presso il liceo Marone di Meta.