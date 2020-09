Piano di Sorrento, weekend al Museo Georges Vallet per le Giornate europee del Patrimonio 2020

PIANO DI SORRENTO - Il Museo Archeologico Georges Vallet celebra le Giornate Europee del Patrimonio 2020. Piano di Sorrento aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio presentando un ciclo di visite guidate gratuite presso il Museo Archeologico Georges Vallet.

L’iniziativa, progettata e finanziata dalla Regione Campania tramite Scabec - Società Campana Beni Culturali con la collaborazione del comune di Piano di Sorrento, si inserisce nel folto programma presentato dalla Direzione Regionale Musei Campania del Mibact - Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in occasione delle “European Heritage Days”, ovvero il più partecipato degli eventi culturali in Europa promosso dal 1991 dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea.

L’appuntamento è per sabato 26 e domenica 27 presso l’affascinante struttura che si trova all’interno di Villa Fondi, splendida cornice a picco sul mare costruita su di un suggestivo costone tufaceo e con un meraviglioso belvedere con vista sul Golfo di Napoli. Durante il tour gli ospiti potranno ammirare alcune opere custodite all’interno del museo diretto dalla Dott.ssa Tommasina Budetta: tra queste i reperti delle grotte e degli insediamenti della zona, i materiali dal santuario arcaico di Athena a Punta della Campanella e il suggestivo videomapping che, con luci e suoni, ricostruisce il ninfeo a mosaico che fu asportato, per esigenze di tutela, da una villa marittima in località Marina della Lobra a Massa Lubrense.

Per prenotare la propria visita guida clicca qui: https://www.facebook.com/events/361669408293429