Pietrarsa, cinque giorni di feste per i 179 anni della linea Napoli-Portici

Giovedì 27 Settembre 2018, 11:00

Cinque giorni ricchi di iniziative culturali e ludiche per celebrare i 179 anni della Napoli - Portici: così il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa si appresta a ricordare la data storica del 3 ottobre del 1839 quando la locomotiva Bayard inaugurò la storia delle Ferrovie italiane percorrendo i binari, con a bordo re Ferdinando II di Borbone e la famiglia reale. Dal 3 al 7 ottobre il sito di Pietrarsa aprirà le porte a grandi e piccoli: la mattina a partire dalle 10.00 vi saranno laboratori didattici che vedranno protagoniste le scuole mentre giovedì 4 alle 18.00 è in programma «L'incontro tra Bayard e re Ferdinando» con interventi di esperti sulla prima linea ferroviaria italiana Napoli-Portici-Nocera Inferiore.Spazio venerdì alle 17.30 al progetto «Lo Yoga per i Musei, i Musei per lo Yoga» mentre nella giornata di sabato si alterneranno itinerari ludici e favole per i piccini, performance teatrali con dinosauri, burattini e pupi storici e il «Gran ballo Borbonico», promenade nei viali del Museo. A seguire, nella Sala delle Locomotive a Vapore, Gran Ballo con le musiche di suggestive arie d'opera. Si chiude domenica 7 ottobre con «Una clessidra tra i binari» visita interattiva alla ricerca della «chiave virtuale», e poi racconti danzanti di viaggiatori e infine il «Crucitreno», un percorso didattico itinerante.«Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, con il suo grande patrimonio costituito da rotabili, reperti, documenti e ambienti che ne costituiscono la struttura principale, è la sede ideale per festeggiare i 179 anni delle ferrovie in Italia» dice il direttore del sito museale, Oreste Orvitti «La linea su cui è posto, la Napoli-Portici, fu la prima ad essere realizzata e percorsa da un treno nel nostro Paese rappresentando, per tecnologia ed ingegno, punto di partenza della storia non solo dei ferrovieri, ma di un'intera nazione che il 3 ottobre 1839 si avviò a diventare un territorio sempre più connesso e unito anche grazie ai collegamenti su rotaia. Con i cinque giorni di eventi, workshop, mostre, concerti, spettacoli che vedranno partecipare anche molte scuole, la Fondazione FS e la direzione del Museo intendono rendere omaggio ai ferrovieri del passato e del presente divulgando, in clima festoso, la cultura ferroviaria che ha consentito di raggiungere traguardi importanti e portare le ferrovie italiane a livelli di eccellenza riconosciuti in tutto il mondo».Ogni giorno alle 18 e alle 20 saranno trasmesse proiezioni in Sala Cinema, alcune dedicate ai bambini. Per accedere vi sarà un biglietto a tariffa speciale di due euro che include la visita al Museo e la partecipazione a tutte le attività previste in giornata.