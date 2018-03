Pino Montesano e «Acqua viva» della Lispector

Sabato 10 Marzo 2018, 13:30 - Ultimo aggiornamento: 10-03-2018 13:30

Giovedì 15 marzo, alle 18.30 presso Healthy Book Area, a Napoli, in Via Merliani 118, primo piano, si terrà il quinto incontro della sesta edizione de "I Magnifici Sette", il ciclo di sette lezioni magistrali sull'arte dello scrivere (e del leggere) per sette grandi classici della letteratura tenuto dal Premio Viareggio Giuseppe Montesano. Protagonista di questa lezione, intitolata "Il corpo immortale del piacere" è la scrittrice ucraina naturalizzata brasiliana Clarice Lispector. La Lispector, di recente tornata in libreria grazie ad Adelphi con il romanzo-epifania intitolato "Acqua viva", è una straordinaria e sicura erede di Virginia Woolf ma con una carica erotica e fisica tutta sua e particolare, che ancora traspare dalle sue bellissime ed enigmatiche fotografie. Donna di fascino assoluto, ucraina di origini ma brasiliana di adozione, autrice, dunque, in lingua portoghese, "sprofondò nella femminilità come in una terra incognita dell'alchimia dei sensi", scrive Giuseppe Montesano in "Lettori selvaggi (Giunti 2016, Premio Viareggio, Premio Napoli 2017)" .Un romanzo nel 1944 (quando era appena ventenne), Vicino al cuore selvaggio ("l'estremo lussureggiare del liberty del Sud America", chiosa Montesano) la porta ad osservare "l'eros dall'interno dell'eros".Una vita trascorsa fra ricche ambasciate e una morte precoce nel 1977 la consacrano nel mito della letteratura, come altre due grandissime narratrici di cui questa sera si discorrerà: Silvina Ocampo, maestra del fantastico argentino, la più grande con Jorge Luis Borges, amatissima da Italo Calvino, e Jean Rhys, britannica dominicana, autrice fra l'altro de Il grande mare dei Sargassi, narratrice sordida e fiabesca.Una puntata de "I Magnifici sette" dedicata solo a grandissime scrittrici, immersa in un femminile di rarissima potenza. Per prenotarsi è necessaria una mail a info@lalineascritta.it.