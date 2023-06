L'osservazione diretta dei telescopi a Città della Scienza per il solstizio d'estate

Un nuovo Appuntamento in Via Lattea, giovedì 15 giugno, attende grandi e piccoli appassionati di astronomia al Planetario di Città della Scienza per dare il benvenuto alla stagione estiva.

Quest’anno il solstizio d’estate cadrà infatti martedì 21 giugno alle 11:13 ora italiana. In quell’istante avrà luogo un vero e proprio evento astronomico che segnerà l’inizio della stagione estiva boreale e che sarà spiegato nel corso dello spettacolo.

La serata, organizzata in collaborazione con Unione Astrofili Napoletani e con il supporto di Euroavia Napoli e Seds Italy, prevede l’accoglienza nel Museo Corporea con dj set, birra e assaggi di pizza croccante di Diego Vitagliano, un’esperienza immersiva in Planetario con spettacolo di sonorizzazione astronomica del gruppo dark celtic folk Edea per poi passare all’osservazione diretta ai telescopi di stelle e di altri corpi celesti con Unione Astrofili Napoletani.

L’evento sarà organizzato su due fasce orarie: una prima dalle 20:00 alle 23:00 e una seconda dalle 21:00 alle 24:00.

I visitatori potranno scegliere la fascia oraria in fase di acquisto del biglietto online, oppure presso la biglietteria del museo fino ad un giorno prima dell’evento.