Bacoli celebra Plinio il Vecchio con racconti e cortei

Per i festeggiamenti dei duemila anni dalla nascita di Plinio il Vecchio, Ammiraglio della Flotta di Miseno (Praefectus Misenensis), il Comune di Bacoli con particolare riferimento all’Assessore alla Cultura Mariano Scotto ha organizzato un importante incontro rievocativo e ricostruttivo della Classis Misenensis presso Villa Ferretti a Bacoli. Plinio è conosciuto sia per l’importante testo dell’Historia Naturalis che per il suo grande sacrificio durante l’eruzione del 79 d.C. per cercare di salvare la popolazione di Pompei ed Ercolano con le Triremi della Flotta di Miseno.



Il Sabato saranno protagonisti i Classiarii della Associazione Compagnia dell’Aquila Bianca ed il Gruppo Storico Romano che ricostruiranno uno spaccato di vita romana a Bacoli (Villa Ferretti) con la presenza di Plinio il Vecchio. Legionari, Gladiatori, Vestali, Danza storica, nobili patrizi oltre alla Cavalleria di Plinio intratterranno il pubblico presente con puntuali didattiche storiche inerenti la parte civile e militare dell’epoca. La domenica invece tutti i rievocatori saranno impegnati per un Corteo Storico per le vie del centro di Bacoli.



Programma



Sabato 14 Ottobre – Villa Ferretti a Bacoli

Ore 12.00 – Corteo Storico con partenza da Piazza Marconi ed arrivo presso Via Gaetano de Rosa - Villa Comunale di Bacoli e ritorno.

Ore 15.00 – Apertura Evento Villa Ferretti

Ore 15.15 - Danza Storica Romana

Ore 16.00 – Scuola Gladiatoria

a seguire intervento di Danza Storica Romana

Ore 17.00 – Dimostrazioni Legionari e Cavalleria

a seguire intervento di Danza Storica Romana

Ore 18.00 – Simposio Plinio il Vecchio

a seguire intervento di Danza Storica Romana

Ore 18.30 - Una vestale nei campi Elisi

Ore 19.00 - Rito Isiaco

Il programma potrebbe subire variazioni.

Inizio ore 15.00 – Fine ore 20.30 circa.



Domenica 15 Ottobre

Ore 11.00 Corteo Storico con partenza da Piazza Marconi ed arrivo presso Via Gaetano de Rosa - Villa Comunale di Bacoli con incontro con la cittadinanza. Prove Gladiatorie, dimostrazioni dei Legionari e tanto altro.



INGRESSO LIBERO



Parcheggi per il Sabato:

1) Presso Villa Ferretti fino ad esaurimento posti

2) Zona Ex cantieri di Baia traversa dopo FIART venendo da Villa Ferretti

3) Parcheggio Via Castello 50 – Bacoli (Sotto al Castello Aragonese)