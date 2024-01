Il Pluribus Multimedia Fest premia i cortometraggi multi-screen da tutto il mondo

Arriva la seconda edizione di “Pluribus Multimedia Fest”, il festival multimediale e interattivo ideato e diretto dall’artista Annalaura Di Luggo con il sostegno del Ministero della Cultura e dedicato ai cortometraggi realizzati da giovani esordienti provenienti da tutto il mondo, per stimolare le corrispondenze globali tra gli artisti e superare le barriere geografiche, offrendo un’esperienza immersiva nell’arte audiovisiva.

Per partecipare al concorso bisogna realizzare un corto “multi-screen”, ovvero un’opera audiovisiva che coinvolga l’utilizzo di quattro schermi per lo sviluppo narrativo della storia. È possibile iscriversi al concorso entro il 31 marzo 2024 sulla piattaforma Filmfreeway. I vincitori verranno proclamati il 16 Aprile 2024 durante l’evento conclusivo del festival che si terrà presso lo Jus Museum di Napoli.

«Il “Pluribus Multimedia Fest” è uno strumento abilitante per favorire l’integrazione sociale e il dialogo interculturale e intergenerazionale promuovendo un apprendimento che possa intrecciare l’eredità culturale storica e artistica alle dinamiche presenti e future. Nasce come stimolo per le nuove generazioni a sperimentare un nuovo modello di produzione di progetti audiovisivi utilizzando linguaggi comunicativi digitali e nuove metodologie tecnologico-multimediali capaci di mantenere l’attenzione del fruitore ai massimi livelli per poter recepire al meglio i contenuti offerti. In questo caso, l’installazione ospitante “Pluribus” diventa, al tempo stesso, elemento d’interazione e contenitore di innumerevoli esperienze immersive rinnovabili di continuo, dalla cinematografia di finzione e documentaristica, dall’arte classica e contemporanea alla musica, dall’animazione e VFX all’esplorazione di mondi alternativi e alla valorizzazione turistico-territoriale», spiega Annalaura di Luggo.

La giuria internazionale composta da Stanley Isaacs, Greg Ferris, Jeff Franklin, Marcello Palminteri e Olindo Preziosi valuterà i concorrenti per i premi: Best Cinematography, Best Social Impact e Best Audience Award e le opere vincitrici saranno proiettate nell’installazione multimediale “Pluribus” creata dall’artista Di Luggo, un involucro cubico circondato di specchi al cui interno quattro grandi schermi consentono un’esperienza immersiva allo spettatore.

L’installazione è in permanenza a Napoli presso lo Jus Museum a Palazzo Calabritto, lo spazio polivalente in cui le competenze dello studio legale di Olindo Preziosi si uniscono all’editoria, alla grafica, all’allestimento di prestigiose mostre di arte, performances, presentazioni, conferenze. Eventi che trovano in Jus Museum il contenitore ideale dove può sedimentarsi il rapporto tra le arti e il pubblico.