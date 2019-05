Poesie e racconti scritti dai ragazzi di Nisida: il reading giovedì

Martedì 7 Maggio 2019, 21:16

Nuovo appuntamento a Nisida. Giovedì 9 maggio, alle ore 18, reading itinerante nel Parco Letterario pr ascoltare brani da "Esercizi di stile per un congedo", Diego Guida editore: racconti e poesie delle ragazze e dei ragazzi di Nisida.Il libro è l'ultimo di quelli realizzati nell’ambito del Laboratorio di Scrittura del progetto Nisidacome Parco Letterario coordinato dalla professoressa Maria Franco. Dopo otto volumi di racconti e un romanzo, in cui i testi delle ragazze e i ragazzi di Nisida sono statirielaborati da autori di professione, in quest’ultimo libro iragazzi di Nisida diventano autori a pieno titolo, protagonisti essi stessi in prosa e in poesia della lunga e ricca storia letteraria della piccola isola.Il volume, scritto in prima persona, raccoglie racconti, poesie ed anche un romanzo breve: una bella lettura, ma anche un patrimonio per chi vuole sapere come sono davvero i nostri ragazzi, a cominciare da quelli a rischio.