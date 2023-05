Pompei, Gli incontri di valore: il ministro Carlo Nordio per il quinto appuntamento

C’è molta attesa per il prossimo ospite della rassegna “Gli incontri di valore”, diretta dal fondatore Nicola Ruocco. Lunedì 15 maggio alle 20, presso l'Hotel Habita79 di Pompei, è il turno del quinto ospite in programma, il Ministro alla Giustizia Carlo Nordio, che presenterà la sua nuova pubblicazione “Giustizia” edita da Liberi Libri.

Si prevede un pubblico ancora più numeroso delle precedenti occasioni, con la partecipazione anche di diverse istituzioni del territorio, tra cui il Sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio. Il Ministro Nordio, nuovo ospite del salotto letterario, succederà nella kermesse alle Senatrici Stefania Craxi e Giusy Versace, a Alessandro Daniele figlio del grande Pino Daniele, ed ancora al regista Enrico Vanzina.

Il patron Nicola Ruocco afferna: «È un grande onore ospitare il Ministro Nordio, sia per il privilegio di poter avere il Ministro alla Giustizia, sia per l’altissima caratura stessa di Nordio, che grazie al suo nuovo libro ci donerà una vera e propria lectio magistralis di diritto. “Gli incontri di valore” entrano nel vivo del loro programma, e farlo nel quinto appuntamento con una delle più alte cariche dello Stato è una grandissima emozione che non posso nascondere».