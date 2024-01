Pompei, riecco «Gli Incontri di Valore»: ospiti Chiara Franchi e Marino Bartoletti

Dopo un breve periodo di pausa, ricominciano i tanto attesi appuntamenti letterari della kermesse “Gli Incontri di Valore” fondata e condotta dal manager Nicola Ruocco, in Pompei. Il programma della kermesse, giunta alla quinta edizione, dopo tanti nomi di primissima eccezione come Matteo Bassetti, Luca Palamara, Walter De Silva, Paolo Borzacchiello, Mariangela Pira, riprende ora in gennaio con due eccezionali ospiti. Nella location dell’hotel Habita79, sabato 27 alle ore 20,00 sarà il turno della scrittrice, saggista Chiara Franchi, col nuovissimo libro “E adesso splendi”, edito Mondadori, ed a seguire mercoledì 31 sempre ore 20,00 il celebre opinionista e giornalista Marino Bartoletti, ed il bestseller “La partita degli Dei”, edito Gallucci.

Col suo “E adesso splendi”, la Franchi mette a punto un modello di personal branding da applicare alla vita di tutti i giorni per valorizzare al meglio la nostra identità e l’esperienza che gli altri ne fanno. Partendo dalla definizione della nostra vision e dei valori che ogni giorno guidano le nostre scelte, l’autrice ci aiuta a capire, passo dopo passo, quali sono le azioni da mettere in campo per raccontare storie di noi che sappiano farci brillare. Marino Bartoletti, ci porta invece nel mondo immaginifico di una magica partita, la “Partita degli dei”, in uno “stadio” straordinario, con spettatori straordinari (soprattutto uno) e con giocatori straordinari.

Da una parte la “Serie A” di Maradona, Vialli, Meroni, Facchetti, Scirea, Paolo Rossi e Valentino Mazzola, dall’altra la squadra “straniera” di Pelé, Cruijff, Eusébio, Di Stéfano, Puskás, Jašin e Best. Ne esce il quarto appuntamento di un romanzo sequel capace di stupire ed emozionare.

«Gli Incontri di Valore non smettono mai di stupire, perché ogni ospite, col il suo libro, è sempre un autentico stupore di esperienze, di racconti, di cultura. I due prossimi ospiti poi di argomenti e contenuti per stupirci ne hanno un bel po'» commenta Nicola Ruocco. «Ringrazio sia Chiara Franchi che Marino Bartoletti per l’attenzione verso la kermesse, ormai sempre più punto di riferimento culturale nel settore, e non vediamo l’ora di accoglierli a braccia aperte nel nostro salotto di Pompei. Rispettivamente sono il dodicesimo e tredicesimo ospite in programma in questa quinta edizione, giungendo quasi a 60 ospiti in due anni, numeri ormai di tutto rispetto».

Conclude Ruocco: «In attesa di accogliere gli ultimi ospiti di questa edizione, tra i quali il grandissimo Maurizio de Giovanni, già sono a lavoro per la sesta edizione, ancora più ricca, prestigiosa e sorprendente». Come anticipato il fondatore, la quinta edizione de “Gli Incontri di Valore” si concluderà in febbraio con Paolo Aresi, ed il gran finale con Maurizio de Giovanni, assieme ad un terzo ospite a sorpresa. Gli appuntamenti sono tutti presso la fine location di Habita79 Pompei, con ingresso libero fino ad esaurimento posti in sala