Pompei, agli «Incontri di Valore» uno strepitoso Teo Teocoli: attesa per Bilotti e Dalton

Un Teo Teocoli immenso, che non si è risparmiato, preso anche da un pubblico particolarmente entusiasta ed accalorato. Oltre alla presentazione del suo libro «El Piede de Dios», con la coautrice Gabriella Mancini, lo scorso sabato 22, nella fine location di Habita79 Pompei, Teo si è particolarmente aperto al salotto diretto da Nicola Ruocco, raccontando strepitosi aneddoti della sua carriera cinematografica e televisiva, col risultato di tantissime risate e standing ovation.

«Una serata fantastica, che resterà nei ricordi più piacevoli di ognuno di noi, e ringrazio con immenso affetto Teo e Gabriella, per il grande Incontro di Valore che ci hanno donato» commenta Nicola Ruocco «Alcune delle sue gag come l’interpretazione di Felice Caccamo, e l’imitazione di Cesare Maldini sono state delle autentiche opere d’arte, perché anche il sorriso, a tutti gli effetti, è una finissima forma d’arte, una tra l’altro delle più significative perché dona felicità». Conclude il patron Ruocco «Siamo nel vivo della kermesse, e vedere un pubblico di oltre 200 persone è una emozione indescrivibile; il salotto ha intrapreso una strada virtuosa, perché il pubblico è appassionato, ci sono tanti giovani, tante associazioni, e famiglie. A Teo dedichiamo il tema della serata, che è donare un sorriso, equivale a donare felicità».

Ora i due prossimi incontri, consecutivi, venerdì 28 e sabato 29, con due eccellenti scrittrici. La prima è Sara Bilotti, la regina del thriller psicologico italiano, col suo libro «Eden» edito Harper Collins. E' la storia di Giulia, una donna che non riesce ad accettare che sua sorella Silvia si sia suicidata. Decide di trasferirsi a Bologna, per indagare sulle sue ultime ore. Cosa sia accaduto davvero a Silvia, Giulia ancora non lo può immaginare. Tutto sembra ruotare attorno a l’Eden, una lussuosa residenza storica in cui Silvia stava facendo dei lavori di restauro. In un intreccio intriso di sensualità e pericolo, tra le luci tenui di serata eleganti e le loro ombre seducenti, Giulia scoprirà a che cosa stesse lavorando di tanto importante sua sorella?

A seguire poi Anna Dalton, bravissima scrittrice ed attrice, col libro «Le Tre figlie» edito Garzanti, tra i romanzi di maggior successo di pubblico nel 2022. Dopo anni, il cancello di Villa Fiorita si apre di nuovo per accogliere Margherita, Viola e Iris. Tre sorelle. Dalia, la loro madre, vuole scrivere un’autobiografia che racchiude tutta la storia della famiglia. Ma la verità non sempre è la scelta giusta. Le tre sorelle cercano far cambiare idea a Dalia, una donna troppo concentrata su sé stessa. Ma la posta in gioco è alta e il loro futuro dipende da quello che verrà scritto in quel libro. Il rapporto tra sorelle può essere sia un rifugio sia una prigione e la famiglia a volte è un luogo in cui lasciare che ogni segreto rimanga tale per sempre. La Kermesse Gli Incontri di Valore è aperta al pubblico, ingresso libero, e gli incontri hanno inizio alle ore 20,00. Nel corso della serata, sarà possibile acquistare copie dei libri, con il ricavato destinata ad iniziative sociali sul territorio, promosse dall’ Associazione «Gli Incontri di Valore» fondata dal manager Ruocco.