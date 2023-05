“Gli incontri di Valore”, oltre duecento persone per l'evento con il ministro alla Giustizia Carlo Nordio a Pompei

Si è svolto lunedì 15, presso l'hotel Habita79, l’atteso quinto appuntamento del nuovo programma della kermesse “Gli Incontri di Valore”, fondata e diretta da Nicola Ruocco. Un pubblico numeroso, con la presenza di diversi rappresentati delle istituzioni, tra cui il sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio, ha preso parte alla serata che vedeva ospite protagonista il ministro alla Giustizia, Carlo Nordio, col suo nuovo libro “Giustizia”. Più di 200 persone hanno assistito alla presentazione, che era particolarmente attesa visto l’alta caratura dell’ospite.

«Ospitare il ministro alla Giustizia è stato per me motivo di grandissimo onore, oltre a una forte emozione - ha commentato il patron della kermesse, Nicola Ruocco - La presentazione è stata un capolavoro di contenuti giuridici, avendo trattato tematiche come i fondamenti storico-filosofici dell’idea di giustizia, le prospettive di una riforma dei codici penale e processuale penale richiamando ai principi informatori dei sistemi anglosassoni e illuministico-liberali, ed altri approfondimenti tratti dall’ ultima pubblicazione del ministro. Nella dialettica positiva del fare e condividere cultura non poteva mancare la riflessione sul diritto, valore alla base delle nostre collettive libertà, e con il ministro alla Giustizia “Gli Incontri di Valore” hanno scritto una importante pagina di cultura per tutto il nostro territorio.

Al ministro Nordio ancora una volta rinnovo i miei più sinceri ringraziamenti di aver preso parte al salotto de “Gli Incontri di Valore”», conclude.

Il ministro Nordio, giunto nel primo pomeriggio in città, ha avuto modo, nel programma lui dedicato dalla kermesse, di visitare gli Scavi di Pompei, accolto personalmente dal sovrintendente Gabriel Zuchtriegel. Visita che il ministro ha definito di una bellezza e suggestione straordinaria. Alla serata intanto, è intervenuto anche il sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio, che ha accolto ufficialmente il ministro con tutti gli onori, portando il saluto dell’intera città di Pompei.

Il prossimo appuntamento sarà ora con il sesto ospite, in programma sabato 27 maggio. Al salotto di Pompei giungerà il giornalista Alessandro Barbano con il suo libro “L’inganno”, continuando un filone di natura giuridico-analitica. Altro imperdibile appuntamento, sempre alle 20 all'hotel Habita79.