Pompei, gli Scavi protagonisti al Giffoni Film Festival

Anche gli Scavi di Pompei sono stati protagonisti al festival del film per ragazzi di Giffoni attraverso i sogni, della sua adolescenza, raccontati dal direttore generale del Parco Archeologico Gabriel Zuchtriegel.

«Da giovane mi affascinava la possibilità di uscire fuori dalla dittatura del presente. L'incontro con il passato per me è un'avventura antropologica, più che il dipinto mi interessa immaginare come le persone vivevano in questi luoghi che oggi attraverso». Gabriel Zuchtriegel è tornato a Giffoni per incontrare i ragazzi di IMPACT.