Pompei street festival: ecco la terza edizione dell'evento

Sono state ufficializzate le date della terza edizione del Pompei street festival.

L’evento, organizzato dal comune di Pompei in collaborazione con Art and Change Impresa Sociale, si svolgerà dal 27 giugno al 2 luglio. La manifestazione, che ha nel suo programma cinque sezioni dedicate all’arte, musica, street art, cinema e fotografia, si pone l’obiettivo di sviluppare una crescita turistica e socioeconomica della città già patrimonio dell’umanità.

L’appuntamento, ideato e prodotto dall’artista internazionale Nello Petrucci, evidenzia grande attenzione, all’interno delle sezioni che lo compongono, a tematiche che animano i contenuti della legalità, del lavoro precario, dell’interazione sociale, ma anche della tutela dell’ambiente e la riqualificazione urbana. Proprio su queste direttrici il Pompei street festival punta su azioni che possano sensibilizzare le coscienze dei giovani concittadini dell’artista Petrucci e, allo stesso tempo, diventare strumento di consapevolezza sociale per tutti.

L'evento accoglierà inoltre un concorso internazionale di cortometraggi e docufilm sull’archeologia. La fotografia, invece, con i suoi segreti le sue esposizioni tematiche, sarà protagonista con la musica tra le strade della città e nella nuova struttura della mostra temporanea d’impresa. Nel cartellone della musica spiccano i concerti di Frankie hi-nrg mc, dei Planet Funk e di Raiz.