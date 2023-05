Portici, dialogo sui futuri scenari educativi e professionali fra scuola, università e impresa

Università, istituzioni, imprese, studenti a confronto per parlare di lavoro e futuro, di (mis)match tra richieste delle aziende e profili in uscita dei laureati, di professioni che ancora non esistono ma che presto diventeranno realtà: la Liuc – Università Cattaneo di Castellanza, in provincia di Varese, promuove un incontro a Portici, presso Villa Fernandes, giovedì 25 maggio alle 15.

Nel corso dell’incontro, dal titolo “Scuola, Università, Impresa: dialogo sui futuri scenari educativi e professionali” (che fa eco al volume della collana Università Cattaneo Libri che affronta questi temi), interverranno il rettore della Liuc Federico Visconti, il sindaco di Portici Vincenzo Cuomo, il presidente PI Confindustria Campania Pasquale Lampugnale, la dirigente del liceo scientifico “Silvestri” di Portici Ersilia Ambrosino. Con loro anche Chiara Pellegatta, personal career advisor del Career Service della Liuc.

Nell’ambito del dibattito tra istituzioni e giovani del territorio interverranno anche la community manager di Starting Finance, Francesca Laezza, la presidente della commissione Legalità, Sport e Sicurezza sociale del Forum Regionale dei Giovani – Campania, Elisa di Franco, e la presidente del Rotaract Ercolano Centenario, Francesca Giacon. L’organizzazione no-profit UniNa Corse sarà poi presente con un desk informativo dedicato alle sue attività nell’ambito della formazione universitaria e del mondo del lavoro. Modera Gennaro Arpaia, giornalista de “Il Mattino”.

Un’occasione per parlare di skills (tecniche ma anche soft), di didattica innovativa e orientata al fare, di intrecci tra formazione e ingresso nel mondo del lavoro, di opportunità per gli studenti e i neolaureati.

Saranno approfondite in particolare le modalità per prepararsi ad accedere a settori strategici e nuovi profili, anche grazie all’adozione di un nuovo mindset, più agile e flessibile. Un momento di confronto diretto tra studenti e istituzioni sugli strumenti da mettere in campo per le nuove sfide del futuro.

Nel corso dell’incontro, sarà anche presentata l’offerta della LIUC – Università Cattaneo, con particolare focus sulle lauree magistrali, in Economia aziendale e Ingegneria gestionale.