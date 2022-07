Premio Posillipo cultura del mare, omaggio all'Ucraina nella quinta edizione

Sulla terrazza del Circolo Nautico Posillipo si è svolta la quinta edizione del premio “Posillipo cultura del mare”, organizzato dal consigliere del club rossoverde Filippo Smaldone e dalla Fondazione Cultura&Innovazione. La serata è stata condotta dalla giornalista Nunzia Marciano, con gli intermezzi musicali di Luciano Capurro, pronipote dell'autore di 'O sole mio.

I premi, realizzati dall'artista Lello Esposito, sono stati così assegnati: Premio Cultura del mare a Ferdinando Boero presidente Fondazione Dohrn e direttore Museo Darwin Dohrn e Massimiliano Mizzau Perczel presidente associazione culturale Pianeta Mare Darwin Dohrn e componente Comitato artistico Film Festival Pianeta Mare; Premio Giornalismo ad Antonio Parlati direttore Centro Produzione Rai, Antonio Sasso direttore Roma (ritirato dalla giornalista Valeria Bellocchio) e Francesco De Luca caporedattore Il Mattino; Premio Scuola a Riccardo luzzollno presidente Fondazione Cultura&Innovazione, Agata Esposito dirigente scolastico IS Marconi Torre Annunziata, Sergio Savastano attore e Mariafelicia De Laurentis professoressa di Astronomia e Astrofisica dell’Università di Napoli Federico II, ricercatore all'Infn Istituto Nazionale di fisica nucleare e membro del consiglio scientifico dell'Event Hortzon Telescope; Premio Internazionale a Maksym Kovalenko console generale Ucraina.

Il premio per il console ucraino, assegnato dal console di Bulgaria Gennaro Famiglietti, è stato consegnato al console tunisino Beya Ben Abdelbaki, a causa del grave lutto che ha colpito il diplomatico di Kiev: è scomparso il padre di Kovalenko, che dopo lo scoppio della guerra si era trasferito a Sant'Antimo.

Ad aprire la serata, la sfilata d’alta moda delle studentesse dell’istituto IS Marconi di Torre Annunziata che hanno anche realizzato un abito in diretta. Tra gli ospiti il direttore di Rai Vaticano Massimo Milone, il consigliere regionale Franco Picarone, presidente della Commissione bilancio, e il presidente dei Circoli nautici, Gianluigi Ascione. Il presidente della Fondazione Dohrn, Boero, ha rilanciato il tema della piena balneabilità del mare di via Caracciolo e via Partenope.

Nella cena sociale due tre candidati alla presidenza, Bruno Caiazzo e Aldo Campagnola, hanno cenato allo stesso tavolo: un bel segnale di fair play. Le elezioni sono in programma domenica 10 luglio, il terzo candidato è il presidente uscente Filippo Parisio. Ricordato il diciannovenne Antonio Marino, il campione di canoa-polo del club rossoverde, scomparso nei giorni scorsi dopo un incidente stradale.