Poste, a Napoli 150 anni fa il primo annullo speciale d'Italia: saranno distribuiti esemplari numerati di una cartolina

In occasione del centocinquantesimo anniversario del primo annullo speciale d'Italia, realizzato per l'Esposizione Internazionale Marittima che si tenne a Napoli nel 1871, domani sabato 11 dicembre dalle 9.30 alle 13 presso il Museo di Napoli - Collezione Bonelli, verrà distribuita gratuitamente una cartolina stampata in centocinquanta esemplari numerati a tema con annullo speciale di Poste Italiane, realizzato dal maestro Riccardo Zagaria, pittore specializzato nella tecnica dell’acquerello.

L'iniziativa commemorativa dello storico anniversario, che vedrà la partecipazione di Enrico Menegazzo, responsabile commerciale Filatelia di Poste Italiane, Alessandro Amitrano, segretario di presidenza alla Camera dei Deputati appassionato di filatelia, e Mia Filippone, vicesindaco di Napoli, è stata promossa dal giornalista Gaetano Bonelli, presidente dell'Associazione culturale Napoli nobilissima APS e si è resa possibile grazie all’adesione dello Spazio Filatelia di Napoli e al prezioso contributo di Adriana Riccio, presidente dell'Associazione Filatelica Numismatica Partenopea.

A ricordare questo primato napoletano sarà dunque un altro annullo, che rappresenta a sua volta un unicum, essendo in assoluto il primo annullo che commemora un timbro speciale.

Per l'occasione, sarà possibile visitare una piccola mostra nella quale saranno esposte alcune curiosità riguardanti la filatelia a Napoli e documenti inerenti all’Esposizione Internazionale Marittima del 1871 tratti dai reperti che figurano nella raccolta Bonelli. Saranno inoltre esposte preziose testimonianze concesse dalla storica libreria antiquaria Carlo Regina e rarità presenti nelle collezioni di Giovanni Lembo e Antonello Sammarco.