Pozzuoli, il premio Dicearchia all’attore Nando Paone e alla memoria della moglie Cetty Sommella

La decima edizione del “Premio Dicearchia”, organizzato dall’Osservatorio per la Tutela dell’Ambiente e della Salute, con il Patrocinio morale del Comune di Pozzuoli, dedicato a Lia Di Francia e alle vittime dei disastri ambientali, si terrà lunedì 29 maggio, alle 17.30, nella sala di Palazzo Migliaresi al rione Terra di Pozzuoli.

Interverranno il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, l’autore del Premio, Antonio Isabettini, il presidente dell’Osservatorio per la Tutela dell’Ambiente e della Salute, Ciro Di Francia, e gli alunni che hanno partecipato al laboratorio di cittadinanza attiva “La mia terra” del primo Circolo di Pozzuoli e il Sindaco baby.

I lavori saranno moderati dalla giornalista Giovanna Di Francia, con la partecipazione di Viola Toriello.

Quest’anno il Premio sarà consegnato all’attore Nando Paone, per il suo impegno nel campo artistico, per i successi professionali conseguiti e per aver realizzato con la moglie Cetty Sommella il laboratorio teatrale al Parco Bognan, la sala Molière. Il Premio vuole, pertanto, rappresentare un particolare riconoscimento alla memoria di Cetty Sommella, morta a marzo 2021, attrice, scrittrice e regista, che amava il teatro, come possono testimoniare le tantissime ragazze e ragazzi che hanno seguito il laboratorio del Teatro Molière.