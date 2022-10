Premio Atlantide VI edizione, per la prima volta a Napoli alla stazione zoologica Anton Dohrn

Nato a Perugia nel 2017 per volere di Vittorio Bianchini, vice presidente della fondazione premio Atlantide, oggi è il più autorevole riconoscimento in Italia per coloro che hanno dedicato e dedicano la loro esistenza alla scoperta, alla ricerca e alla tutela dell’ambiente marino e delle biodiversità che lo popolano e lo animano. Il premio Atlantide approda per la prima volta a Napoli.

L’edizione partenopea si svolgerà nella stazione zoologica Anton Dohrn, che quest'anno accoglierà i premiati, il pubblico e la stampa nei suoi spazi, da poco oggetto di un importante progetto di restauro che ha avuto il duplice obiettivo di restituire la bellezza architettonica della struttura d'epoca e accogliere una tecnologia acquariologica avanzata per il benessere animale.

I premiati della VI edizione sono: Nanni Acquarone, navigatore, primo skipper italiano ad aver percorso il passaggio a Nord Ovest nel 2012 e il passaggio a Nord Est nel 2019, compiendo il periplo dell'Artico. Donatella Bianchi, giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva, da quasi 30 anni è alla conduzione di Linea blu su Rai 1 e dal 2019 presidente del parco nazionale delle Cinque Terre. Chiara Giamundo, basco blu del gruppo operativo subaquei, prima e unica donna palombaro italiana ad aver superato a soli 23 anni la selezione per il reparto d’elite della marina militare. Paolo Marcolin, scienziato, ricercatore e specialista in otorinolaringoiatria applicata alla subacquea, docente e fondatore del team di ricerca Otosub. Monica Montefalcone, ecologa marina, ricercatrice e docente presso il dipartimento di scienze della terra, dell’ambiente e della vita dell’università di Genova, esperta di morfologia del paesaggio marino, biologia ed ecologia marina e tropicale.

Il premio Atlandide è patrocinato da: ministero della transizione ecologica, regione Campania, comune di Napoli, stazione zoologica Anton Dohrn, museo civico Gaetano Filangieri. Main sponsor è Lorena Antoniazzi.