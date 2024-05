Premio Calise, vincono Vittorio Del Tufo e Alessandra Barone

Il caporedattore de “Il Mattino” Vittorio del Tufo e l’inviata del tg1 Alessandra Barone sono i vincitori della quinta edizione del Premio Calise. Istituito nel 2017 nell’anno della scomparsa dello storico cronista de “Il Mattino” Giuseppe Calise, il premio viene assegnato annualmente a cronisti che si sono particolarmente distinti nei lavori di inchiesta.

«Prestigioso scrittore e giornalista di punta del quotidiano Il Mattino come capo cronista e caporedattore centrale, ma in particolare saggista e interprete della “Napoli magica” come risulta dai suoi libri che fanno rivivere storie e leggende della città che merita di essere conosciuta». Sono le motivazioni anche letterarie della premiazione di del Tufo.

«Una delle migliori, e più professionali, espressioni del giornalismo moderno, sia stampato che audiovisivo, apprezzata per l’impegno dispiegato nei vari settori (cronaca, cultura, società, sport) come inviata in Italia e all’estero» sono le motivazioni del premio ad Alessandra Barone.

La cerimonia di premiazione

La cerimonia di premiazione si svolgerà mercoledì 8 maggio alle ore 12 a Napoli presso NapHub Spazio Eventi a Villa Sanfelice di Monteforte, sede della Fondazione Salvatore.

A consegnare i premi ci saranno, insieme al coordinatore del Premio, Ermanno Corsi, il vicepresidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, Federico Cafiero De Raho, il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il direttore e il vicedirettore de “Il Mattino”, Roberto Napoletano e Francesco De Core.