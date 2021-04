Anche Procida alla quinta edizione di «Campi Flegrei in Fiore»

Si rinnova l'appuntamento con il concorso «Campi Flegrei in Fiore», ideato e organizzato dall'associazione L'Immagine del Mito, nasce con l'obiettivo di promuovere il territorio attraverso i fiori e i loro colori, esaltando la bellezza e lo spirito di accoglienza dei suoi cittadini. Premi per video e foto di allestimenti floreali in tutti i punti dei comuni dell'area flegrea: balconi di casa, finestre, terrazzi, cortili, scale, palazzi, scuola, uffici, giardini pubblici e privati, chiese. La novità della quinta edizione è l'allargamento ai lavori che arriveranno dall'isola di Procida, capitale della cultura 2022.

Numerosi i patrocini morali alla manifestazione giunta alla quinta edizione: Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, tutti i comuni, compresi quelli delle isole, dell’arcipelago Flegreo, enti e associazioni, Palazzo Reale, Università degli Studi Federico II. Prevista la collaborazione di Parco Regionale e Parco Archeologico dei Campi Flegrei, Museo Mann, Fai, Acli, Garden Club di Ischia. «Campi Flegrei in Fiore nasce con l'obiettivo di promuovere il territorio attraverso i fiori e i loro colori, esaltando la bellezza e lo spirito di accoglienza dei suoi cittadini. In questo momento così difficile la manifestazione intende anche dare anche segno di svolta e di speranza per un rapido ritorno alla normalità», sottolineano gli organizzatori.

É possibile compilare on-line la scheda di partecipazione allegando le foto (2/3) oppure un video (15/20 secondi) da inviare a campiflegreiinfiore@gmail.com o tramite whatsapp al 3202855442. La scheda con il regolamento è scaricabile da www.immaginedelmito.com e www.gruppoarcheologicokime.it. La partecipazione è gratuita. La partecipazione si protrarrà fino al 30 giugno, la classifica sarà stilata dalla giuria presieduta da Pierluigi Sanfelice di Bagnoli entro il 30 ottobre e presentata in presenza, se il Covid lo consentirà, oppure on line.