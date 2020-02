“Enrico Caruso, da San Giovanniello a New York”, al via la terza edizione del Premio speciale ideato e organizzato dal maestro d'arte Armando Jossa. Anche quest'anno il dinamico direttore artistico ha fissato l'atteso evento nella location di "Villa di Donato" a piazza Sant'Eframo Vecchio, a Napoli, per sabato 22 febbraio alle ore 19, dove farà gli onori di casa la proprietaria Patrizia de Mennato. Numerosi i riconoscimenti assegnati a importanti e prestigiose figure nel campo dello spettacolo, musica, cultura, arte, scienza e giornalismo finalizzati, oltre che a preservare e divulgare le eccellenze del patrimonio umano di Napoli, a rendere omaggio alla memoria di un grande tenore napoletano famoso nel mondo.



Alla serata a Villa di Donato, che sarà condotta da Antonio D'Addio con la modella Rosaria Iannotti, interverranno l'assessore alla Cultura del Comune di Napoli, Eleonora De Maio (per il sindaco Luigi de Magistris), il vicepresidente del Consiglio comunale, Fulvio Frezza, e Lello Reale, titolare della imminente casa natale e del museo del grande tenore partenopeo. Nutrita la lista dei premiati, ospiti dell'evento: il tenore Luca Lupoli e il soprano Olga De Maio, del teatro San Carlo; Donatella Cotesta, attrice e regista dei Premi Alberto Sordi e Anna Magnani; Marcia Sedoc, la showgirl capofila dello storico programma tv “Cacao Meravigliao” e ambasciatrice di pace nel mondo; il pittore e scultore Gennaro Sguro; gli Audio 2, il gruppo musicale autore di successi di artisti internazionali come Mina, Celentano, ed altri; Giovanni Covone, l'astrofisico scopritore di un pianeta simile al nostro a 100 anni luce dalla Terra, e il giornalista e scrittore napoletano doc Vittorio Paliotti.











