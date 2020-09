Premio Concetta Barra 2020, i grandi nomi della cultura e del teatro a Procida

I grandi nomi della cultura e del teatro si sono alternati sul palco della piazza di Marina grande a Procida, la sera del 5 settembre, per la settima edizione del premio "Concetta Barra".



Un vero parterre de roi lo ha definito il giornalista Franco Di Mare, tra i premiati insieme a Enrico Fiore per la sezione critica teatrale, Stephan Lissner per la valorizzazione del patrimonio musicale, Enzo Moscato per la drammaturgia, Francesco Sirano per i beni culturali, Liliana Cavani, che non era presente, per la sezione cinematografica, Maria Rosaria Capobianchi per la ricerca scientifica ed Eduardo Cosenza per l'ecosostenibilita'.

A consegnare i riconoscimenti figure di primo piano: Gaetano Manfredi, ministro della ricerca e università, e Arturo De Vivo, rettore della Federico II.



Uno speciale anchorman, Guido Trombetti, già rettore dell'ateneo fredericiano, ha coordinato le operazioni dirette dalla giuria composta da Massimo Marrelli, Peppe Barra, Maurizio De Giovanni, Matteo Palumbo, Lello Esposito, che ha realizzato i premi, Dinko Fabris, Andrea Mazzucchi, Pasquale Sabatino e Pier Mario Vescovo.



Il premio è promosso dal comune di Procida; il sindaco, Dino Ambrosino, ha espresso soddisfazione: "Il Premio celebra il legame forte che c'è tra l'isola e la città di Napoli. Concetta e Peppe Barra sono un nostro orgoglio ed il Comune di Procida è lieto ogni anno di rinnovare questo rapporto".



Peppe Barra, attore e cantante, figlio dell'attrice cui è intitolata la manifestazione, si dice molto contento di essere riuscito a realizzato il premio in un periodo come questo: "Andiamo avanti nonostante ciò che è successo quest'anno, con ogni precauzione ma convinti che la cultura si faccia in presenza. Sono commosso dell'onore che mi fanno gli ospiti".



Il premio è istituito dal Master di II livello in “Drammaturgia e Cinematografia” dell’Università federiciana, coordinato dal professore Pasquale Sabbatino, ed è organizzato dall’Associazione PartenArt, guidata da Fara Paolillo. © RIPRODUZIONE RISERVATA