Premio Decumani, venerdì 7 ottobre serata tra cultura e spettacolo

I Decumani di Napoli sbarcano a Procida. La capitale della Cultura del 2022 ospita il Premio Decumani che da anni celebra ed esalta le voci di Napoli. L’appuntamento è per venerdì 7 ottobre, alle 19, in piazza dei Martiri, palcoscenico della perla del golfo di Napoli. Tra cultura e spettacolo, l’occasione per presentare la IV edizione del premio istituita da un’idea della presidentessa Claudia Pizzi, padrona di casa, alla kermesse assieme allo scrittore Gianluca Calvino, la poetessa Rosanna Bazzano e al giornalista e presidente onorario Pietro Treccagnoli, chiamato a illustrare le fasi del premio e a presentare anche il volume “Le voci di Napoli” che raccoglie le opere dei vincitori delle passate edizioni e i testi inediti di diversi autori che raccontano Napoli e in particolare il suo centro antico.

Clou della serata: lo spettacolo teatrale del gruppo Decumani, “Suonne, Suone e Canzone”, scritto e allestito da Ino Fragna. Sul palcoscenico Giorgio Borrelli, Eugenia D’Alterio, Antonio Mauriello e Pino Pinto, con i musicisti Lucio Sigillo (chitarra e voce) e Angelo Vacca (mandolino).