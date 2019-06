Ischia, targa Julio Grablowitz a Giuseppe Luongo

Mercoledì 19 Giugno 2019, 12:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un Osservatorio Geofisico, quello di Casamicciola, da riattivare al più presto per destinarlo alla ricerca sui fenomeni sismici a Ischia e nel Golfo di Napoli. E un nome, quello dello scienziato Julio Grablowitz, che non deve cadere nell'oblio. Ed un sismografo di ultima generazione infine, quello che il Comune di Forio ha comprato ed installato a sue spese. Verrà conferito al professor Giuseppe Luongo. Scienziato e ricercatore, vulcanologo per lunghi anni direttore fra l’altro dell’Osservatorio Vesuviano, il premio Amici di Ischia 2019 in omaggio a Julio Grablowitz, ricercatore triestino che verso la fine del 1800 si trasferì sull’isola d’Ischia per realizzare l’Osservatorio Geofisico di Casamicciola Terme. L'evento si svolgerà alla villa la Colombaia di Visconti, sabato 22 giugno alle 20:30. Grablowitz è considerato a buon diritto fra i fondatori della scienza che tutt’oggi studia in tutto il mondo i fenomeni sismici e monitora l’attività dei vulcani. Lo studioso che per anni condusse sul campo analisi e ricerche sismologiche sul sempre interessante ed attivo bacino dell’isola d’Ischia, fu in pratica anche l’inventore del sismografo e quindi dello strumento che serve a monitorare i fenomeni che riguardano i sommovimenti della crosta terrestre. Famosa anche la sua vasca sismica, originale strumentazione di altissima precisione realizzata da Grablowitz con un normale sismografo immerso in una vasca d’acqua, che per decenni ha consentito agli studiosi ed ai ricercatori arrivati a Casamicciola da ogni parte del mondo, di ottenere rilevazioni sismiche di assoluta precisione, su eventi tellurici scatenatisi in qualsiasi parte del globo terrestre. L’omaggio a Grablowitz da parte dell’isola d’Ischia e del Premio Amici di Ischia è quindi ad un importante uomo di scienza che ha dato un grande sviluppo a questa materia di studio, mai passata di attualità. Onorare la memoria di Grablowitz significa mantenere vivo il ricorso della sua opera non solo fra la comunità scientifica internazionale, ma anche nella memoria storica di tutti. Il premio al professor Luongo a sua volta (come lo sarà del resto a breve anche la cittadinanza onoraria che gli verrà conferita dal Comune di Forio) costituisce un riconoscimento allo scienziato che ha sempre affrontato con impegno lo studio e l’analisi dei fenomeni sismici dell’isola d’Ischia. Luongo fra l’altro è l’intellettuale che per primo ha lanciato la proposta di riapertura dell’Osservatorio Geofisico di Casamicciola, non tanto per monitorare il territorio, perché questo compito è assolto fra l’altro da anni da modernissimi sistemi satellitari, ma per dare la possibilità a giovani ricercatori di specializzarsi sul campo ed acquisire esperienza, lavorando su un bacino sismico che ha caratteristiche proprie e non assimilabili ad altre realtà. “E’ per noi un onore – dichiara il delegato a Turismo e Cultura del Comune di Forio, Gianni Matarese – avere la presenza del professor Luongo, per tutto quello che ha rappresentato e rappresenta per la nostra isola. E questo, in un momento in cui il Comune di Forio ha dato il suo contributo acquistando ed installando in località Montecorvo, un sismografo satellitare che trasmette costantemente dati all’Osservatorio Sismico della Fondazione Palmieri”.Il Premio Amici di Ischia giunge quest’anno alla sua IX edizione ed è organizzato dalla Associazione Internazionale Amici di Ischia, per dare riconoscimenti a personalità di cultura, imprenditoria, arte, musica, cinema, comunicazione e volontariato, italiane ed estere in nome della loro amicizia nei confronti dell’isola d’Ischia. Il premio è patrocinato dal Comune di Forio e da Assessorato al Turismo della Regione Campania e si svolgerà sabato 22 giugno – con inizio alle ore 20:30 – alla villa La Colombaia di Luchino Visconti a Forio.