Premio "Fatto a Napoli": consegnati 1500 riconoscimenti alle imprese

Hanno ricevuto gli attestati del “premio fatto a Napoli”, promosso dalla camera di commercio di Napoli, ben 1500 imprese in rappresentanza di tutti i settori merceologici (industria, commercio, agricoltura, artigianato, servizi e turismo). In un Palapartenope gremito di oltre 4mila persone, tra turisti e rappresentanti delle imprese premiate, il presidente dell’ente, Ciro Fiola, ha accolto sul palco e consegnato a ognuno la pergamena e la medaglia coniata per l’occasione.

APPROFONDIMENTI L'INTERVENTO Napoli Est, si ripulisce il centro anziani di Ponticelli chiuso da... LA CUCINA Wine&TheCity, la gastronomia campana accompagna l'arte... I FOCUS DEL MATTINO La siccità risparmia il Sud Italia ma è dove si spreca...

«Il premio fatto a Napoli nasce nel 2019, prima della pandemia e rappresenta un riconoscimento innanzitutto alle imprese, perché oggi per fare impresa occorre veramente un grande coraggio – ha spiegato Fiola -. Esattamente come per chi è rimasto aperto negli ultimi 2 anni ed ha affrontato un bruttissimo periodo e quindi noi siamo con loro per riconoscergli la forza ed il coraggio avuti nell’affrontare le difficoltà del momento. Consegniamo 1500 premi a livello provinciale però ci ripromettiamo di ampliare la platea durante l’anno.»

L’occasione ha consentito, anche attraverso la pubblicità dell’evento a ingresso gratuito, sui social e i media, di richiamare centinaia di turisti che hanno potuto assaggiare i prodotti tipici e conoscere di persona gli imprenditori attivi sul territorio. In conclusione gli ospiti hanno inoltre potuto assistere allo spettacolo di Sal Da Vinci con la sua band.