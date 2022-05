Premio Industria Felix: vincitrici 60 aziende tra le più prestigiose in Campania

Sono 60 le società di capitali con sede legale in Campania che a Napoli, presso l'auditorium di Città della Scienza, sono state insignite dell'alta onorificenza di bilancio in occasione del 42esimo evento del Premio Industria Felix, quinta edizione campana, sostenuta da diverse istituzioni e imprese, tra cui Grant Thornton.

Trentaquattro per la provincia di Napoli, 10 di Salerno, 8 di Avellino, 5 di Caserta e 3 di Benevento: sono le aziende tra le più performanti a livello gestionale, affidabili finanziariamente e talvolta sostenibili, a conduzione femminile, under 40 e straniera, a vocazione internazionale, le pmi innovative, le piccole, medie e grandi imprese, quelle per miglior crescita secondo Cerved e le migliori per settori.

Le aziende sono state scelte da Comitato Scientifico rispetto a un algoritmo di competitività relativo al conto economico, all'affidabilità finanziaria indicata dal Cerved group score impact e da una media addetti non inferiore all'anno precedente.

«Dagli imprenditori e imprese eccellenti vincitori del Premio Industria Felix Campania si possono trarre insegnamenti concreti, spunti interessanti, ispirazione per governare meglio l'incertezza e dinamismo dei mercati molto condizionati dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina» ha detto Gianluca De Margheriti, socio Grant Thornton Consultants e componente del Comitato scientifico Industria Felix. «Sviluppare un network di relazioni con le realtà migliori aiuta a cogliere opportunità in questa fase di rivoluzione geopolitica ed economica e a livello nazionale di implementazione dei progetti Pnrr finanziati dai fondi europei. I team di professionisti del Business Consulting Services Grant Thornton in Italia e in 130 nazioni lavorano su queste tematiche al fianco dei manager per gestire il cambiamento» ha concluso.

I dettagli sull'inchiesta economica sono stati presentati dal direttore di Industria Felix Michele Montemurro, dallo scrittore e vice direttore del Day time Rai Angelo Mellone e della giornalista e conduttrice del Tg1 Maria Soave. Nella circostanza Cerved presenterà in anteprima la struttura produttiva e le prospettive di crescita delle imprese della Campania. La premiazione si è conclusa con l'intervento del presidente della regione Campania Vincenzo De Luca.