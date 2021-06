​Premio Ischia Internazionale di Giornalismo, 42esima edizione 3 e 4 settembre

Si terrà il 3 e 4 settembre la 42/a edizione del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo, organizzata dalla Fondazione Giuseppe Valentino e la cui giura è presieduta da Giulio Anselmi.

La manifestazione dedicata all'informazione, alla comunicazione ed ai suoi protagonisti vivrà l'edizione 2021 col ritorno alla normalità dopo la pandemia e la certificazione di isola covid free per Ischia; venerdì 3 settembre il Premio omaggerà Procida, Capitale Italiana della Cultura per il 2022, con la consegna dei riconoscimenti speciali a Palazzo D'Avalos. La cerimonia di consegna del Premio Internazionale e dei riconoscimenti principali è in programma per sabato 4 settembre a Villa Arbusto.

Nelle scorse edizioni hanno vinto il Premio Ischia tra gli altri, Indro Montanelli, Walter Cronkite, Peter Arnett, Jean Daniel, David Grossman, Piero Angela, Paolo Mieli, Lilli Gruber, Ferruccio De Bortoli, Peter Stothard, Arrigo Levi, Bruno Vespa, Ezio Mauro, Enzo Biagi e numerosi altri nomi del giornalismo italiano ed internazionale. Ospiti musicali dell'edizione di quest'anno saranno la cantante Nina Zilli ed il violinista Massimo Quarta.