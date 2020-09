Premio Ischia Internazionale di Giornalismo, ​Paolo Jannacci primo ospite musicale

Figlio d’arte, jazzista eclettico, suona il pianoforte, la fisarmonica e il basso. Reduce dall’esperienza all’ultimo Festival di Sanremo (dove ha partecipato con il brano “Voglio parlarti adesso”), Paolo Jannacci sarà il primo ospite musicale ad esibirsi in occasione della 41esima edizione del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo, in programma nella cornice di Villa Arbusto in Lacco Ameno venerdì 11 e sabato 12 settembre. Jannacci non ha al suo attivo solo produzioni discografiche ma è decisamente prolifico anche in settori come recitazione, direzione d’orchestra e colonne sonore per film. La sua esibizione è in programma venerdì sera nell’ambito della consegna dei riconoscimenti speciali e del Premio Comunicatore dell’Anno.

