Premio Ischia comunicazione sostenibile a Monica Peruzzi di Sky Tg24

Terna, il gestore della rete elettrica nazionale, assegna il riconoscimento alla «Comunicazione Sostenibile», nell’ambito del Premio Ischia Internazionale di giornalismo, a Monica Peruzzi, giornalista e conduttrice di Sky Tg24. Il Premio Ischia e, in particolare, il riconoscimento dedicato alla «Comunicazione Sostenibile», giunto quest’anno alla quinta edizione, riveste una particolare importanza per Terna: la sostenibilità, per il gruppo guidato da Stefano Donnarumma, è infatti un driver strategico ed è uno dei pilastri su cui si basa l’attività del gruppo.

La centralità della sostenibilità nel business si concretizza nell’aggiornamento del Piano Industriale 2021-2025 «Driving Energy» attraverso la definizione di specifici obiettivi orientati alla creazione di valore: gli interventi di Terna, che in base al criterio di eleggibilità introdotto dalla Tassonomia Europea sono considerati per loro natura sostenibili per il 99%, sono infatti finalizzati allo sviluppo delle fonti rinnovabili. Monica Peruzzi si distingue per il suo costante e approfondito impegno professionale dedicato ai temi ambientali e sociali: inizia la sua carriera giornalistica al quotidiano La Nazione.

Successivamente, passa al giornalismo televisivo lavorando con emittenti locali e regionali e, in breve tempo, grazie al suo talento, approda a Sky Tg24 dove conduce i telegiornali della piattaforma all news. Da sempre attenta alle tematiche sociali più delicate e alle storie legate alle persone più vulnerabili, arriva con la sua professione nelle aree più remote del pianeta: a Rio de Janeiro, in Africa e in Bangladesh, Monica Peruzzi mostra come i cambiamenti climatici minaccino la sopravvivenza del pianeta e affliggano principalmente le persone più deboli; in Myanmar, racconta le prime elezioni libere della ex-Birmania; in India raccoglie le testimonianze della violenza sulle donne.

Con la rubrica «N.E.R.D. Non è roba per donne», in onda su Sky TG24, Monica Peruzzi è impegnata ad analizzare e abbattere luoghi comuni e pregiudizi che riguardano la società e l’ambiente. La giornalista ha anche curato gli approfondimenti televisivi della campagna «Basta», un’iniziativa per spiegare e informare sul tema dei femminicidi. La cerimonia di consegna si terrà il 1° e il 2 luglio nell’ambito della 43esima edizione del Premio Ischia.