Gambrinus, Premio Jacopo Napoli: la terza edizione e i premiati

Giovedì 26 gennaio alle ore 18 al Gran Caffè Gambrinus la terza edizione del «Premio Jacopo Napoli, Musica - Teatro e Poesia» promosso dal Centro Incontri delle Arti Vulcano Metropolitano del professor Pasquale Della Monaco, che già in passato ha organizzato prestigiosi eventi culturali. Quesa edizione vedrà premiato per la carriera gli attori Tommaso Bianco e Salvatore Misticone, gli artisti Luciano Capurro e Anna Caso, la cantante Laura Misticone, la cosumista e operatrice culturale Elisabetta Ruotolo (anche per la compagnia Napolincanto) e l'attrice Antonella Stefanucci.

Il riconoscimento - che verrà assegnato a personalità del panorama artistico - è nato da una promessa del professor Della Monaco al maestro Jacopo Napoli dopo la consegna della lettera di congratulazioni del nipote di Eduardo Scarpetta, che si complimentava con lui per come aveva musicato «Miseria e Nobiltà» per il San Carlo nel 1946. Negli anni scorsi ad essere premiati con questo riconoscimento sono stati il Conservatorio di Napoli con la direttrice dell'epoca Elsa Evangelista e l'Orchestra giovanile dello stesso Conservatorio.