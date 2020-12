Il Premio Lucia Mastrodomenico si fa in quattro per la settima edizione. Sono infatti quattro licei - i napoletani Mazzini, Morante e Vico con il Di Giacomo di San Sebastiano al Vesuvio - coinvolti nella kermesse letteraria e multimediale organizzata dall’associazione “Madrigale per Lucia”, nata per ricordare la figura di Lucia Mastrodomenico e il suo spessore di intellettuale impegnata nella lotta per il riconoscimento dei diritti delle donne e dei bambini. È nel suo nome che, ormai da 7 anni, l’associazione propone uno spunto di riflessione tratto dalla ricca produzione teorica della Mastrodomenico chiedendo agli studenti di rielaborarlo in forma di saggio, racconto, poesia o audiovisivo. Oggi alle 16 la presentazione in streaming a cura del Liceo Mazzini.

A illustrare, dopo i saluti del preside Gianfranco Sanna, la tematica di quest’anno Cinzia Mastrodomenico, Luisa Festa e Maria Colaizzo. Intervengono le dirigenti scolastiche Fabrizia Landolfi, Giuseppina Marzocchella e Clotilde Paisio. Gli studenti contribuiranno con letture poetiche e condivisione di video realizzati da loro in questo periodo di didattica a distanza.

