Premio Megaris e Premio Calise 2018, riconoscimenti al Circolo Posillipo

Sabato 10 Novembre 2018, 16:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Musica, imprenditoria, medicina, istituzioni, professioni: sono solo alcune delle categorie premiate nel corso del Premio Nazionale Megaris 2018 promosso dall’omonima associazione presieduta dal professor Carlo Postiglione.E nell’ambito dell’iniziativa - che si è svolta al Circolo Posillipo presentata dall’avvocato Amedeo Finizio, anima dell’evento con il professor Postiglione, e dalla giornalista Lorenza Licenziati - un evento nell'evento il premio di giornalismo Giuseppe Calise alla sua seconda edizione, per ricordare il capocronista de Il Mattino. «Un premio per valorizzare la comunicazione scritta e audiovisiva, e con esso due professioniste che contribuiscono ogni giorno alla dialettica sociale», così Ermanno Corsi, responsabile del premio di giornalismo Giuseppe Calise promosso nell’ambito del premio Megaris definisce Maria Chiara Aulisio, caposervizio del quotidiano Il Mattino, e Antonella Fracchiolla, inviata e conduttrice tg Rai di Napoli. Presenti alla premiazione tra gli altri Carlo Verna e Ottavio Lucarelli, rispettivamente presidente nazionale e regionale dell’Ordine dei Giornalisti ed Enzo Calise, giornalista Rai e figlio di Giuseppe Calise.Il premio Megaris 2018 (alla ventisettesima edizione), è stato assegnato al procuratore generale della Corte d’appello di Napoli Luigi Riello per la sezione Istituzioni e poi premiati Rosario Costagliola – Musica, Marco Sarra – Imprenditoria, Valentina Capuano – Comunicazione, Edoardo Rossi – Arte, Rosario Castellano – Eccellenze, Edoardo Vitale – Valorizzazione del territorio, Gennaro Nigro – Promotore culturale, Rosa Miranda – Canto, Un’altra galassia e Gaetano Bonelli – Sociale, Domenico Cattaneo – Medicina. Oltre ai premi, tanti i riconoscimenti assegnati in una sala gremita di ospiti.«Il premio Megaris si propone di riscoprire e rilanciare arti, tradizoni e cultura che hanno reso e ancora rendono Napoli nota in tutto il mondo», spiegano i promotori. A collaborare attivamente alla realizzazione del Premio con il presidente Postiglione: Antonio Coppola, Amedeo Finizio, Angeo Calabrese, Ermanno Corsi, Anna Aita, Raffaele Messina, Sergio D'Angelo, Ciro Biondi, Diego Guida, Vincenzo Ascione.