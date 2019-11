Premio Napoli, parte la rassegna «I finalisti incontrano i lettori»

Scuole e università, edifici storici, centri culturali e istituti di detenzione. Ecco le tappe della rassegna “I finalisti incontrano i lettori”, una tournée letteraria che per due settimane, dal 14 al 29 novembre, vedrà i nove autori in gara per il Premio Napoli 2019 mettersi a confronto con il pubblico in diversi luoghi della città e della provincia partenopea. I protagonisti saranno: Giulio Cavalli, Maria Pace Ottieri e Andrea Pomella, candidati per la sezione “Narrativa”; Nanni Cagnone, Francesco Nappo e Tiziano Scarpa, candidati per la sezione “Poesia”; Paolo Isotta, Salvatore Silvano Nigro e Gian Piero Piretto, candidati per la sezione “Saggistica”.



Ogni appuntamento sarà introdotto da Domenico Ciruzzi, presidente della Fondazione Premio Napoli. Il ciclo d’incontri, a cura di Carmen Petillo, farà da prologo alla 65esima edizione del Premio Napoli, che conferma ancora una volta il suo spirito colto e al contempo popolare: unico nel panorama nazionale, invita la cittadinanza a decretare i vincitori attraverso la condivisione di un percorso di lettura. I riconoscimenti, che rappresentano il risultato dei voti espressi dai “giudici lettori”, saranno consegnati nel corso della cerimonia in programma il 18 dicembre al Teatro Mercadante.



L’edizione 2019 conta più di mille “giudici lettori”: le adesioni sono state raccolte sul sito web www.premionapoli.it. La diffusione capillare degli oltre cinquanta comitati di lettura, distribuiti tra Napoli e provincia e nelle strutture carcerarie di Secondigliano e Poggioreale, sono motore trainante costituente una rete di divulgazione letteraria in perenne espansione. I gruppi di lettura sono interlocutori privilegiati nella programmazione culturale del Premio Napoli: il maggior numero dei partecipanti è costituito dagli studenti delle scuole superiori, distribuite tra il centro e la periferia.



IL CALENDARIO DELLA RASSEGNA “I FINALISTI INCONTRANO I LETTORI”



“Narrativa”: Giulio Cavalli, Maria Pace Ottieri e Andrea Pomella



14 novembre

Ore 10.00 Centro Penitenziario di Secondigliano

Via Scampia, 350 – 80144 Napoli

Incontro non aperto al pubblico, coordinato dalla giornalista Ida Palisi. Interviene la direttrice Giulia Russo.



Ore 17.00 Fondazione Premio Napoli

Palazzo Reale, Piazza del Plebiscito – 80132 Napoli

Interviene Alfredo Contieri, vicepresidente della Fondazione Premio Napoli. Modera la giornalista Mirella Armiero.



15 novembre

Ore 10.00 Liceo “Vittorio Imbriani” – Incontro con gli studenti

Via Pratola Ponte, 20 – 80038 Pomigliano D’Arco (Na)

Incontro coordinato dalle docenti Rosa Manna e Margherita Romano. Interviene il dirigente scolastico Domenico Toscano.



Ore 17.00 Arci Movie

Via Purgatorio, 10 – 80147 Napoli

Incontro organizzato in collaborazione con il comitato di lettura Arci Movie, coordinato da Imma Colonna e Roberto D’Avascio. Interviene Alfredo Contieri, vicepresidente della Fondazione Premio Napoli. Letture di Luigi Migliaccio, Maria Teresa Panariello e Milena Pugliese.





“Poesia”: Nanni Cagnone, Francesco Nappo e Tiziano Scarpa



21 novembre

Ore 17.00 Fondazione Premio Napoli

Palazzo Reale, Piazza del Plebiscito – 80132 Napoli

Moderano i giornalisti Vincenza Alfano e Pier Luigi Razzano.



22 novembre

Ore 10.00 Liceo “Antonio Genovesi” – Incontro con gli studenti

Piazza del Gesù, 1 – 80134 Napoli

Incontro coordinato dalla docente Rosa De Bonis. Interviene il dirigente scolastico Vittorio Delle Donne.



Ore 17.00 Fondazione Humaniter

Piazza Vanvitelli, 15 – 80129 Napoli

Incontro organizzato in collaborazione con il comitato di lettura Humaniter, coordinato dal giornalista Francesco Gravetti.



23 novembre

Ore 11.00 Casa Circondariale di Poggioreale

Via Nuova Poggioreale, 167 – 80143 Napoli

Incontro non aperto al pubblico, coordinato da Anna Farina dell’area educativa. Interviene la direttrice Maria Luisa Palma.









“Saggistica”: Paolo Isotta, Salvatore Silvano Nigro e Gian Piero Piretto





28 novembre

Ore 17.00 Fondazione Premio Napoli

Palazzo Reale, Piazza del Plebiscito – 80132 Napoli

Modera la giornalista Armida Parisi.



29 novembre

Ore 11.00 Università “Federico II” – Aula 3 (1° piano)

Corso Umberto I, 40 – 80138 NapolI





Incontro coordinato dal docente di Letteratura italiana Pasquale Sabbatino. Intervengono i docenti Flaviana Ficca e Matteo Palumbo.





Ore 15.00 Scuola militare “Nunziatella” – Incontro con gli allievi

Via Generale Parisi, 16 – 80132 Napoli

Incontro coordinato dal docente Antonio Cervellino. Interviene il giurato Alfredo Guardiano.



Ore 18.00 Villa Fernandez

Via Diaz, 144 – 80055 Portici (Na)

Incontro coordinato dalla giornalista Ileana Bonadies.







© RIPRODUZIONE RISERVATA