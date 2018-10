La danza del ventre in carcere: il libro presentato alla Fondazione Premio Napoli

Martedì 2 Ottobre 2018, 18:51

“Le incursioni di chi è ‘fuori’ da un carcere verso chi è ‘dentro’ sono sempre importanti. Non solo per chi è recluso, ma anche per chi è all’esterno”. Così Domenico Ciruzzi, presidente della Fondazione Premio Napoli, ha introdotto la presentazione del libro “Danze orientali dall’interno del carcere – Cinque anni nell’harem di Pozzuoli” (Grafica Elettronica, 2017), che si è svolta oggi, martedì 2 ottobre, nella sede della Fondazione, all’interno di Palazzo Reale.All’incontro con Annalisa Virgili e Ornella d’Anna, le due autrici del volume, hanno partecipato Piero Avallone, magistrato del Tribunale per i minorenni di Napoli, e Alfredo Contieri, vicepresidente della Fondazione, che ha commentato: “Questa è la testimonianza di un’esperienza avuta nel carcere femminile di Pozzuoli. L’introduzione della danza del ventre ha risvegliato nelle ospiti della struttura una grande energia che deriva dalla musica, dal rapporto con il proprio corpo, dalla conoscenza di un universo lontano dal nostro, cioè l’Oriente con le sue tradizioni”.Tra il 2012 e il 2016 nella Casa circondariale femminile di Pozzuoli è stato attuato con le detenute un progetto basato su corsi e spettacoli di danze orientali. Ornella d’Anna ha spiegato: “Mi sono occupato della parte giornalistica contenuta nel libro. Ho fatto una serie di interviste non solo a chi è dentro, ma anche a chi oggi è fuori da quella struttura. Il progetto portato avanti da Annalisa Virgili negli anni ha l’obiettivo di restituire a queste persone ‘diversamente libere’ una dimensione femminile, che si perde una volta entrati in carcere”.Annalisa Virgili ha aggiunto: “Il commento che ho ricevuto più volte alla fine di ogni saggio è stato: ‘Ci siamo sentite di nuovo donne, di nuovo belle’. Vorrei ricordare che dietro quelle mura, dietro quelle sbarre non c’è la delinquenza con la ‘D’ maiuscola. Ci sono persone che hanno sbagliato, che stanno pagando il loro debito, ma hanno l’esigenza, la voglia e il diritto di ritrovare loro stesse”. Il libro di Annalisa Virgili e Ornella d’Anna vanta la prefazione dello scrittore Maurizio de Giovanni e la postfazione di Piero Avallone.