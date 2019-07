Premio Nettuno, un riconoscimento dal Maximall Oplonti a Fatima Trotta

Venerdì 26 Luglio 2019, 18:46

Solare e pronta a dispensare autografi e selfie, Fatima Trotta è stata tra le protagoniste indiscusse del Premio Nettuno. La kermesse, giunta quest’anno alla IV edizione, si propone di raccontare il territorio attraverso i volti più amati della musica, della cucina, del cinema e naturalmente della televisione. Tra questi, quest’anno un riconoscimento è andato anche alla bella Fatima Trotta. A premiare l’attrice e conduttrice televisiva è stato il general manager del Parco Commerciale Maximall Oplonti (gruppo Irgen Retail Management) Francesco Furino. Al di là della premiazione, il vero spettacolo è stato però il dietro le quinte. Nel pomeriggio della stessa giornata Fatima Trotta ha visitato i negozi del Parco Commerciale Maximall Oplonti e scattato foto con gli increduli visitatori del Centro, che in pochi minuti si sono radunati in massa intorno alla presentatrice complimentandosi per la sua carriera e ringraziandola per la sua rappresentanza partenopea in tv.Fatima ha così contribuito a rendere ancor più straordinaria la “shopping experience” della numerosa clientela presente. Maximall Oplonti è infatti una realtà imprenditoriale concreta, che genera posti di lavoro e contribuisce così allo sviluppo socio-economico del territorio. Una realtà conosciuta e riconosciuta come un’eccellenza che è sì locale, ma di respiro nazionale e internazionale. Valori che perfettamente incarnati dalla conduttrice e attrice, che si è distinta nel mondo dello spettacolo sdoganando quella sana e ironica napoletanità che il pubblico ha presto dimostrato di amare.