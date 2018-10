Premio «Penisola Sorrentina»: serata con Giancarlo Giannini

Lunedì 15 Ottobre 2018, 11:25

PIANO DI SORENTO - Venerdì 19 prima tappa del «Premio Penisola Sorrentina Arturo Esposito». Si terrà al teatro Delle Rose, alle 19,30, una serata in memoria di Ermanno Acanfora, documentarista locale. In attesa del gran galà di premiazione del 27 ottobre, gli organizzatori del Premio hanno deciso di dedicare uno speciale spazio ai giovani, al cinema, alla scuola, al territorio in piena sinergia con l’amministrazione comunale di Piano di Sorrento ed il Rotary Club Sorrento.La serata prevede la pertecipazione di un’icona del cinema internazionale, Giancarlo Giannini, che si esibirà nello spettacolo “Le Parole Note”, singolare incontro di letteratura e musica. L’attore, particolarmente esperto nell’analisi della parola, reciterà una serie di brani e poesie da Pablo Neruda, Garcia Lorca, Marquez, ai più classici come Shakespeare, Angiolieri, Salinas. Vari autori e un unico tema: l’amore, la donna, la passione, la vita. Giannini sarà accompagnato da una serie di brani inediti del sassofonista partenopeo: Marco Zurzolo, suonati dal suo quartetto.Intanto, proclamati al Teatro Eliseo di Roma i nomi di chi, il 27 ottobre, riceverà il premio in occasione della 23sima edizione della rassegna culturale. Il Premio, fondato nel 1996 dal poeta sorrentino Arturo Esposito, si conferma, infatti, un appuntamento di rilievo per il mondo della cultura e dello spettacolo, patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed inserito dall‟Ufficio Unesco del MIBAC nell‟Agenda Europea del Patrimonio Culturale.È stata l‟attrice Sandra Milo ad inaugurare la galleria dei premi 2018. Ecco i vincitori e le categorie dell‟edizione 2018: Bianca Atzei e Jonathan Kashanian (“artisti dell‟anno”, premio musicale Lino Trezza), Francesco Branchetti e Debora Caprioglio (per Deboras Love, migliore opera di spettacolo dedicato alla donna), Anna Capasso e Michele Cuccuzza (per Gramigna, opera etico-civile sez. speciale Vincenzo Russo),Alfonso e Livia Iaccarino (sezione “genius loci”), Jorit (sezione arte visiva), Antonio Loffredo (beni culturali), Hiromi Maekawa (premio speciale relazioni Italia-Giappone), Maurizio Micheli (premio Dino Verde), Federico Paciotti (premio giovani), Povia (poeta outsider), Danilo Rea (premio alla carriera), Valentina Romani (fiction), Paolo Ruffini (teatro sociale), Giuseppe Stasi e Giancarlo Fonatna (regia), Laura Valente (cultura).