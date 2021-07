Premio Posillipo Cultura del Mare: tutti i premiati in una serata per ricominciare

Suggestiva e ricca di cultura, oltre che di premi e impegno, nella tutela e nella valorizzazione del protagonista della serata: il mare. La IV edizione delPremio “Posillipo, Cultura del mare – Una serata per ricominciare” svoltasi ieri sera sulla magnifica terrazza del Circolo Nautico Posillipo, è stata un omaggio alle tante personalità premiate ed intervenute ma anche uno sprone per tutti ad amare di più il mare, risorsa di cultura, umanità e soprattutto economica e per lo sviluppo. A condurre la serata, la giornalista Nunzia Marciano.

I saluti introduttivi sono stati a cura del Presidente del Circolo Nautico Posillipo, Vincenzo Semeraro e del Consigliere ai Grandi Eventi Filippo Smaldone, promotori dell’iniziativa. Per Semeraro “il mare va amato, valorizzato e protetto come bene prezioso e risorsa vera, per lo sport del mare, di cui”, ha detto Semeraro, «il Circolo è da sempre scuola e di sport ha continuato a vivere nonostante la pandemia. Noi siamo proiettati al futuro, a Procida in particolare che nel 2022 sarà capitale della Cultura e il Posillipo, sarà capofila delle traversate che porteranno la cultura dello sport dal Circolo all’isola, con il canottaggio, la vela, la canoa e il nuoto, assieme agli altri circoli e ai campi flegrei».

«Questa IV edizione è stata per noi fondamentale per dare quel segnale ancora più forte di ripartenza di cui tutti avevamo bisogno», ha sottolineato Smaldone, «l’appuntamento, siamo sicuri è già al prossimo anno». Tra gli organizzatori del Premio, il Segretario generale Federazione Consoli e Presidente Istituto Cultura meridionale, Gennaro Famiglietti, il Presidente della Fondazione Cultura&Innovazione, Riccardo Iuzzolino.

L’evento ha goduto del patrocinio morale della Regione Campania, del Comune di Napoli e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. In collaborazione con la FENCO, l’Istituto di Cultura Meridionale e la Fondazione Cultura&Innovazione. Con la collaborazione di Paola Pisani Massamormile.

Numerose le personalità intervenute: Lucia Fortini Assessore Regionale Alla Scuola E Alla Cultura, Ciro Borriello L’assessore Allo Sport Del Comune Di Napoli, Pasquale Gaudino Dirigente Citta’ Metropolitana, Nicola Pirozzi Sindaco Comune Di Giugliano, Rosario RagostaConsigliere Comunale Comune Di Giugliano, Il Colonnello Luigi Pardi, Comandante Del Primo Gruppo Guardia Di Finanza Di Napoli, Ludovica Carpino, Dirigente Del Commissariato Posillipo, Francesco Schillirò Nuovo Governatore Del Panathlon International Campani, Felicia Carraturo Campionessa Mondiale Di Apnea, Sig Raimondo Paone – Head Retail Business Sud, Sig Francesco Dubbio – Retail Business Management Sud, Sig Maurizio Vitale – Responsabile Presidio My Agent Sud, Enrico Deuringher, Simona Alvino, Gruppo Farina. Consegnata anche una targa alla Dr.ssa Silvana Lautieri, tra lem promotrici e fondatrici del Premio.

Queste le personalità premiate e le motivazioni (in ordine alfabetico):

Ha avuto il coraggio, l’intuizione, la capacità imprenditoriale di investire in un brand editoriale di carta stampata, web e tv, dedicato al mare. Il racconto del mare, di popoli e comunità. E ancora, il mare come risorsa culturale ed economica, che unisce genti e terre.

PREMIO POSILLIPO CULTURA DEL MARE ALL’ EDITORE DE I MEDITERRANEI SALVATORE AGIZZA

La cultura non isola. E Procida, isola del nostro Golfo, sintesi di una cultura millenaria del mare, di antiche tradizioni marinare, tra natura vulcanica e pittoreschi borghi colorati, luogo di cinema, letteratura, arte, tale da essere Capitale della Cultura italiana per il 2022 e sarà al centro di un mediterraneo che unisce e dialoga, attrattore turistico per la bellezza dell’intera regione. Il mare, le sue coste, la sua gente che omaggi chi, con sacrificio, di mare ha sempre vissuto.

PREMIO POSILLIPO CULTURA DEL MARE AL SINDACO DI PROCIDA DINO AMBROSINO

Guida la più grande e prestigiosa “fabbrica” di Napoli, il porto. Biglietto da visita della città, ma anche azienda dall’immenso potenziale. E’ stato presidente dei porti di Catania, Augusta e Salerno. Ora è al vertice dell’autorità di sistema portuale del mar tirreno centrale, con i porti di Napoli, Salerno e Castellamare di Stabia. Già parlamentare e sottosegretario fissa nei 4 obiettivi il futuro del porto: sburocratizzazione, semplificazione, sicurezza e rispetto dell’ambiente.

PREMIO POSILLIPO CULTURA DEL MARE AL PRESIDENTE DELL’AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE ANDREA ANNUNZIATA (ritirato dal Dirigente UfficioSecurity Dott. Ugo Vestri)

Dal maquillage dell’acquario al varo del Museo del mare. Tra ricerca e didattica la stazione Anton Dohrn è tra i più prestigiosi riferimenti al Mondo per chi studia e ama il mare, inteso come risorsa ma anche come luogo di incontro tra paesi e comunità.

PREMIO POSILLIPO CULTURA DEL MARE AL DIRETTORE MUSEO DEL MARE ROBERTO DANOVARO

Attrice e presentatrice di robusta cultura, guest di un posto al sole, lavora da sempre per il teatro e il cinema e dal prossimo autunno impegnata nel ruolo di imprenditrice multimediale promuovendo iniziative culturali di grande spessore, tra cui un museo digitale della cultura napoletana.

PREMIO POSILLIPO CULTURA DEL MARE A VERONICA MAZZA

Voce autorevole, più che mai nei mesi della pandemia è stato il giornale di riferimento, riflessione, impegno civile, per centinaia di migliaia di campani, facendosi interprete nei palazzi istituzionali e romani, delle emergenze ma anche delle immense potenzialità delle gente meridionale.

PREMIO POSIILIPO CULTURA DEL MARE AL DIRETTORE DE IL MATTINO FEDERICO MONGA

E’ più che mai nei giorni dell’emergenza che il servizio pubblico informa e unisce gli italiani. Con professionalità, pluralismo, continuità, autorevolezze TGR Campania ha informato sulla situazione pandemica mai tralasciando le voci della speranze e del futuro possibile.

PREMIO POSILLIPO CULTURA DEL MARE AL CAPO DELLA REDAZIONE DEL TGR CAMPANIA, ANTONELLO PERILLO

Per l’importanza ed il prestigio del ruolo e della grande attività che il Corpo delle Capitanerie di Porto compie quotidianamente per la tutela dell'Ambiente, delle Coste, della salute dell'Habitat , degli ecosistemi marini e della sicurezza del Mare, tale premio per onorare tale costante, autorevole e prezioso servizio.

PREMIO “POSILLIPO, CULTURA DEL MARE” ALL’AMMIRAGLIO PIETRO G. VELLA

Perché in un periodo così delicato, segnato dall’isolamento e dal distanziamento sociale . Si è attivata fin da subito a mettere in campo tutti gli strumenti possibili, impegnandosi a sensibilizzare i giovani del proprio istituto a non lasciarsi abbattere, a guardare oltre. Ad andare oltre lo schermo del proprio PC, avvicinandoli -seppur attraverso il virtuale - alla bellezza del proprio territorio. Trasformando le difficoltà del momento in nuove opportunità.

PREMIO POSILLIPO CULTURA DEL MARE AL LICEO STATALE PLINIO SENIORE DI CASTELLAMMARE DISTABIA

Per quanto rappresentato dal Marocco e l’impulso per la valorizzazione dei principi di coesione ed integrazione volti allo sviluppo culturale ed economico, per la bellezza ed il ruolo strategico garantito dalla posizione geografica del Regno, che lo pone quale polo fondamentale dell’Euro Mediterraneo.

PREMIO INTERNAZIONALE “POSILLIPO, CULTURA DEL MARE” ALL’AMBASCIATORE DEL REGNO DIMAROCCO YOUSSEF BELLA

Intrattenimento musicale a cura di Luciano Capurro.