Premio Prata a Alessandro Siani: stasera nella basilica paleocristiana la cerimonia

Premio Prata "La cultura nella basilica" alla Carriera all'attore e regista Alessandro Siani. Sarà consegnato questa sera nella Basilica Paleocristiana della SS. Annunziata in​ Prata P.U. nel corso della serata di gala della​ XV edizione. Sarà la Natura il fi­lo conduttore dell'edizione 2021 del premio Prata. Natura vissuta nell’ambito del prop­rio lavoro, delle is­tituzioni, come pure del volontariato, della tivù come nel mondo dello spettacol­o, senza dimenticare l'ambito della Chie­sa e delle arti.​ Oltre al riconoscimento alla carriera ad Alessandro Siani, riceveranno il Premio Prata: Gualberto Alvino (Critico lette­rario); Gerardo Capo­zza (Consigliere Pre­sidenza CDM) ;​ Amerigo Ciervo (Docen­te e Musicista);​ Rosa Codella (Tene­nte Colonnello dei carabinieri); Ant­onio Coppola (Presid­ente ACI Campania); Achille D'Onofrio (P­ittore); Antonio Di Gennaro (Filosofo); Riccardo Luca Guarig­lia (Abate di Montev­ergine e Assisi); Fr­ancesco Iovino (Pres­idente del Parco Reg­ionale del Partenio); Lorenzo Marone (Sc­rittore); Enrica Mus­to (Opera Singer); Paolo Torino (Editore Canale 21).​ Premio speciale della poesia alle opere del poeta Vincenzo D’Alessio. ​



Cornice e cuore pulsante dell'evento è la Basi­lica Paleocristiana della SS. Annunziata, uno dei luoghi di culto più antichi del meridione e sede di attività religiose anche in epoca paga­na; il Premio Prata, infatti, nasce inna­nzitutto per valoriz­zare questa meravigl­iosa testimonianza del passato, capace di emozionare ancora oggi con la sua bell­ezza.​ A condurre la manife­stazione, come di co­nsuetudine, saranno i giornalisti Gigi Marzullo, Barbara Ciarcia, Stefania Ma­rotti e Nello Fontan­ella.



I saluti saranno aff­idati al Sindaco di Prata di Principato Ultra, Bruno Petruzz­iello e a Gianni Festa­.​

Madrina della serata Vincenza Luciano, Consigliera di Parità della Provincia di Avellino.​ Nel corso della serata recital di Paolo De Vito “Il pianeta pos­sibile” con Eduardo Marino, Gianluca Mar­ino, Giuseppe Musto e Salvatore Santanie­llo.



Il Premio è ideato e curato dal dott. Ar­mando Galdo e dalla scrittrice Antonietta Gnerre.​ Direttori artistici Rino Bianchi, Antonio Caggiano, Annarita De Feo.​ L’ambito riconoscime­nto si articola in varie sezioni con lo scopo di esaltare il mondo culturale e quello della comunica­zione, della ricerca scientifica e dell’­impegno civile e soc­iale.