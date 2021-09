Nel segno di Caruso: Andrea Bocelli e altri per il Premio San Gennaro Day

Il Premio San Gennaro Day, l’attesissima kermesse che ogni anno premia le eccellenze legate alla città di Napoli, si svolgerà domenica 26 settembre 2021, alle 20.30, sul Sagrato del Duomo. Il Premio, prodotto da Jesce Sole con la direzione artistica di Gianni Simioli, è sostenuto sin dalla prima edizione dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli e, in questa IX edizione, anche dalla Regione Campania, con Scabec spa e dalla Camera di Commercio attraverso l’Azienda speciale S.I Impresa.

L’edizione 2021 del Premio è un’edizione speciale: dedicata al sommo tenore Enrico Caruso, nel Centenario della sua scomparsa e, più in generale, al miracolo della canzone classica napoletana, capace con la sua melodia di valicare confini geografici e linguistici. Con l’omaggio a Enrico Caruso, il Premio San Gennaro Day vuole conferire alto riconoscimento a quei tenori interpreti dell’arte del canto nella sua forma più alta e nobile. E se Caruso è entrato nel mito con la sua voce struggente e sensuale, interprete d’eccezione della canzone napoletana nel mondo di oggi è Andrea Bocelli, a cui sarà conferito un premio San Gennaro Day speciale nel nome di Caruso. Bocelli, tenore amatissimo in tutto il mondo, con la sua voce di straordinaria bellezza ha ridato linfa alla canzone classica napoletana, facendola risplendere nei più prestigiosi teatri nazionali e internazionali e inoltre è riuscito, con la sua potenza comunicativa, ad affascinare le nuove generazioni al repertorio della tradizione della canzone classica partenopea.

Il palco del Premio San Gennaro Day ospiterà una rosa di eccellenze, che con il loro lavoro, ciascuno nel proprio settore, ha dato lustro alla città di Napoli, compiendo un vero e proprio miracolo terreno. Per la IX Edizione saranno insigniti del prestigioso riconoscimento Made in Naples: Peppino di Capri, Lino Banfi, Antonio Milo, Rocco Hunt, Emilia Zamuner, Tommaso Zorzi, Vincenzo De Lucia, Barbara Foria, Marco Calone, Iabo, Bruno Giordano, Sondra Sottile, Francesca Simonelli, Nu Genea. Per disposizioni delle autorità competenti e, nel rispetto delle norme anti Covid-19, si potrà partecipare al Premio solo su Invito. È possibile seguire il Premio in diretta su Radio Marte e il Canale tv di radio Marte 655 del digitale terrestre e sulle pagine social ufficiali del Premio. L’evento è organizzato nel rispetto delle vigenti misure anti-covid19