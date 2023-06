Customer Mindset di Josè Compagnone: presentazione del primo manuale di accesso alla mente dei consumatori sul web

Customer Mindset di Josè Compagnone è il primo manuale per imprenditori e professionisti del digitale che desiderano decodificare le aspirazioni e i bisogni dei clienti e capire come proporre i propri prodotti e servizi online, ottenendo risultati concreti. Customer Mindset è una guida indispensabile per tutte le aziende e i responsabili di comunicazione e web marketing che vogliono ottenere successo online.

La prima presentazione italiana del libro è fissata per venerdì 30 giugno 2023, dalle ore 16 alle 18:30, all’Nh Hotel Napoli Panorama, in via Medina 70, Napoli. L’evento, promosso in collaborazione con la Ilas Academy, sarà in forma di seminario gratuito con soli 100 posti disponibili.

Customer Mindset è un libro che dà prospettive nuove, non lavora su risposte univoche e universali, sull’analisi dei dati e la definizione – ormai obsoleta - delle “personas”, ma allena la capacità di intuire e creare la “propria” soluzione, a misura di specifici business digitali, fornendo molteplici idee e strumenti per rispondere alle domande degli imprenditori e dei marketer e aiutarli a trovare una strada esclusiva, personale, adatta alle proprie esigenze.

«Internet è diventata una realtà imprescindibile per tutti noi sin dagli anni Novanta – spiega Josè Compagnone -, ma molte aziende ed esperti di comunicazione e marketing in Italia continuano a non sfruttare appieno le opportunità che il web offre. Customer Mindset è scritto per loro: una guida utile e pratica per migliorare la propria presenza e ampliare il proprio mercato online. Il libro non è un manuale tradizionale, ma una bussola personalizzabile, per chi vuole comprendere il funzionamento della rete e imparare a utilizzarla a proprio vantaggio con consigli strategici e operativi di facile applicazione.

Con la pubblicazione del primo manuale diamo il via a un format multidisciplinare che – con differenti linguaggi e mezzi – aspira a divulgare tutto quel che c’è da sapere oggi sulla comunicazione digitale e il web marketing aziendale».

Il libro Customer Mindset è il primo step del progetto multidisciplinare Customer Mindset dell’agenzia Goodea - Indipendent Digital Innovators.

José Compagnone è un antropologo digitale, nasce a Napoli nel 1975 e da oltre 20 anni si occupa di comunicazione digitale. Ricercatore e autore, è l’ideatore di un innovativo metodo per la valutazione dell’esperienza che gli utenti compiono online, descritto nel libro What User Want – Web Usability 3.0. Partecipa al Gruppo di lavoro per l’Usabilità dei siti web delle Pa presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Alla consulenza strategica web per le aziende affianca l’attività di docenza presso Ilas, Ipe, Unisob, Luiss Guido Carli e Unina.