«Due settimane forse un anno», la presentazione del romanzo di Ilaria Iacoviello sui ragazzi e e le sfide dell’adolescenza

Matteo, Luca e Federico sono adolescenti come tanti la cui vita viene rivoluzionata quando un virus arrivato da lontano mette in discussione ogni certezza, inclusa l’amicizia tra i tre ragazzi. E così tra Dad, primi amori, famiglie stralunate e amici lontani, Matteo cercherà di ritrovare la propria normalità in un mondo ogni giorno più complesso, perché quando sei adolescente non serve una pandemia per sentirti in equilibrio precario. Dalla penna di Ilaria Iacoviello arriva «Due settimane forse un anno», il racconto sincero, divertente ed emozionante di un piccolo gruppo di amici alle prese con le sorprese e le sfide dell’adolescenza. Il romanzo sarà presentato mercoledì 16 alle ore 18 alla Libreria Raffaello di via Michele Kerbaker 35 A moderare l’evento, a cui parteciperà Luca Trapanese, assessore al Welfare del Comune di Napoli e Tonino Stornaiuolo, maestro ed educatore che nel momento più duro della pandemia ha «inventato» la didattica dai balconi al posto della didattica a distanza, sarà Gaia Bozza, corrispondente da Napoli di SkyTg24.

Un confronto con i ragazzi e per i ragazzi per dare loro voce e conoscerli meglio, lontano dagli stereotipi di una Generazione Z esclusivamente dipendente da influencer e cellulari. Il 17 poi appuntamento al Liceo Scientifico Galilei per un ulteriore dibattitto su queste tematiche. Ilaria Iacoviello, giornalista di SkyTG24, si occupa di scuola e politiche giovanili dal 2018, anno in cui ha curato la rubrica #LaMiaScuola sullo stato della scuola italiana, tema ripreso poi nel 2021 con la trasmissione Ragazzi Interrotti dedicata alle esperienze degli adolescenti durante la pandemia. Due settimane forse un anno è il suo primo romanzo.