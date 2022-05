A Procida capitale della cultura 2022 la mostra fotografica di Simone Florena sulla “grancia” della Corricella

Da domani 27 maggio al 31 agosto 2022, il bellissimo spazio del blu alla Corricella ospiterà la mostra fotografica di Simone Florena: sei le foto dedicate alle “grancie” che rappresentano un vero e proprio patrimonio identitario dell’isola di Procida.

Sono nove le “grancie” che si rifanno all’antica toponomastica isolana la cui origine risale al diciassettesimo secolo su iniziativa del cardinale Innico Caracciolo, arcivescovo di Napoli e abate di Procida che divise l’isola in Rioni. Le nove piccole “identità” di Terra Murata, Corricella, Semmarenzio, Sent’co’, San Leonardo, Madonna della Libera, Sant’Antuono, Sant’Antonio e Chiaiolella vengono reinterpretate dalle foto di Simone Florena in un passaggio decisivo dal concetto territoriale a quello “emozionale” che valorizza il legame del fotografo con l’isola attraverso l’omaggio ai preziosi, irrinunciabili e stratificati tasselli fortemente identitari dell’isola.

Al Blu saranno in mostra le prime sei foto dedicate alla “grancia” della Corricella, dislocate in un percorso espositivo teso a valorizzare, proprio nell’anno di Procida capitale della cultura, un patrimonio identitario sconosciuto ai più. A settembre, in una sorta di work in progress, il percorso continuerà e ci saranno altri scatti a documentare questa volta la vita all’interno delle piccole anime di Procida.