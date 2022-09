Procida Film Festival 2022, una settimana tra film e cortometraggi con Maria Grazia Cucinotta in giuria

La decima edizione del Procida Film Festival 2022 prenderà il via a Procida (Na), presso la Sala «Procida Hall», lunedì 19 settembre per concludersi sabato 24 settembre. Per l’occasione, con la nuova direzione artistica di Antonio De Feo, il cui intento è quello di riportare la kermesse a livelli internazionali, l'attrice Maria Grazia Cucinotta torna sull'isola di Arturo e de «Il Postino» in veste di Presidente di giuria.

Sono stati resi noti il calendario delle proiezioni delle 24 opere selezionate ed i nomi dei giurati. Di seguito il programma ufficiale della manifestazione. La rassegna inizierà lunedì 19 settembre con le prime proiezioni alle ore 17.00 del film di animazione «Le Rendez-vous des Arts» e si concluderà sabato 24 settembre 2022 con la cerimonia di premiazione alle ore 19.30. Nella stessa giornata ci sarà la proiezione de «Il Viaggio» (film d’animazione) ore 03:15 Juan Pablo Etcheverry, Fabio Teriaca Italia «Steps» (film d’animazione) ore 08:45 Tatiana Moshkova, Marina Moshkova «Chroma Key» (categoria riservata agli studenti delle scuole di cinema) ore 15:00 Max Puglisi Regno Unito «La pescatora» (cinema è donna) ore 15:00 Lucia Lorè Italia «Il viaggio di Emma» (cinema è donna) ore 7:32 Sade Patti Italia ore 19:30 presentazione e proiezione in prima italiana del film «Voyage to Procida» di Federico Siniscalco, Fabrizio Varesco e Tom Mooney.

Nella giornata di Martedì 20 settembre 2022 tra le varie proiezioni ci sarà alle ore 19:30 ci sarà la presentazione e proiezione del film «Come prima» Regia di Tommy Weber con Francesco Di Leva, Antonio Folletto, Massimiliano Rossi, Hugo Dillon, Gianluca Gobbi. Presenti in sala il regista Tommy Weber e l’attore Antonio Folletto Fabio e André, due fratelli, non si vedono da diciassette anni, da quando Fabio ha lasciato la casa della sua famiglia a Procida, per combattere al fianco delle camicie nere di Mussolini. Il padre è appena morto. E, di sua volontà, André è andato in Francia a cercare il fratello affinché assista ai funerali. Inizia un lungo viaggio in macchina per raggiungere l’isola natale, attraverso paesaggi traumatizzati dalla guerra, la stessa guerra che ha separato Fabio e André. Al termine della proiezione il regista e gli attori si confronteranno con il pubblico.

Tra le altre proiezioni ci sarà «Il dottore delle bambole», ore 15:00 Lucia Vita Italia «Leggero, Leggerissimo» (cortometraggio) ore 15:00 Antimo Campanile Italia «Bacio il futuro di una generazione» (cortometraggio) ore 20:00 Tony Morgan, Roberta Arnone, Jacopo Dotti, Fabio Finazzi Italia «Fase 3» (cortometraggio) ore 19:55 Omar Nedjari Italia.

Mercoledì 21 settembre 2022 ci sarà alle ore 19.30 la proiezione del film «La cena perfetta», regia di Davide Minnella con Salvatore Esposito, Greta Scarano, Gianluca Fru, Gianfranco Gallo, Antonella Attili, Antonio Grosso. Presenti in sala il regista Davide Minnella e gli attori Gianfranco Gallo e Ganluca Fru.

Protagonista della storia è Carmine, un camorrista, che nonostante le attività illecite con la Camorra, ha un animo buono. Per riciclare i soldi sporchi, provenienti dai traffici loschi, ha aperto un ristorante e, mentre è alla ricerca di un ottimo chef da inserire in cucina, conosce Consuelo. Consuelo è uno di quei chef che rincorre la perfezione nei suoi piatti e stringerà un forte legame con il camorrista, grazie alla passione di entrambi per il cibo e all’obiettivo comune di conquistare una stella Michelin. Il ristorante e questo nuovo scopo porterà Consuelo a darsi una seconda possibilità nella vita, mentre per Carmine sarà un modo per riscattarsi dal suo passato criminale. Al termine della proiezione il regista e gli attori si confronteranno con il pubblico.

Sempre nella giornata di Mercoledì verranno proiettati i seguenti cortometraggi «Venti Minuti» (cortometraggio) ore 19:50 Daniele Esposito Italia «A cena con delivery» (cortometraggio) ore 09:00 Daniele Catini Italia «Le ragazze di Mario» (cortometraggio) ore 17:33 Cinzia Mirabella «Il volto nascosto del Cyberbullismo» (cortometraggio) ore 07:54 Christian Olcese, Filippo Castagnola Italia «Puccio D’Aniello - Dietro la maschera» (cortometraggio) ore 15:00.

Giovedì 22 settembre 2022 ci saranno le proiezioni alle ore 17:00 di «Mercato rosso» (cortometraggio) ore 15:00 Walter Nicoletti Italia «Destinata coniugi Lo Giglio» (cortometraggio) ore 10:36 Nicola Prosatore Italia «Merica» (cortometraggio) ore 14:12 Alex Scopini Italia «La musica nell’anima» (cortometraggio) ore 14:00 Loris Arduino Italia «Amici per la pelle» (cortometraggio) ore 14:30 Angela Bevilacqua Italia ore 19:30 Presentazione e proiezione del film «L’Arminuta».

Venerdì 23 settembre 2022 proiezioni ore 17:00 «Le buone maniere» (cortometraggio) ore 19:00 Valerio Vestoso Italia «Catene» (cortometraggio) ore 17:19 Silvia Estella Ondina Sanna Italia «Si, lo voglio» (cortometraggio ore 10:00 Enzo Bruno, Vincenzo Cirillo, Rocco Oliveri Italia «Pappo e Bucco» (cortometraggio) ore 15:00 Antonio Losito Italia ore 19:30 presentazione e proiezione del documentario «Dove finiscono le mie dita».

I giurati della rassegna sono: l'attrice Maria Grazia Cucinotta (presidente); Paride Leporace giornalista e critico cinematografico; Luca Manfredi sceneggiatore e regista; Guido Roncalli Di Montorio attore; Fania Petrocchi produttrice Rai; Chiara Conti attrice