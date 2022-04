"Procida Film Festival 2022": online il bando per partecipare

Tra le più importanti iniziative di promozione cinematografica e culturale della Regione Campania, il “Procida Film Festival” arriva quest’anno alla sua decima edizione confermando il suo carattere internazionale. È on line - infatti - il bando 2022 per la partecipazione al concorso che è aperta a tutti, senza limiti di età o nazionalità. Il contest è diviso in sei sezioni: Cortometraggi; Documentari; Film d’animazione; Cinema è donna: opere di donne sulle donne; Sezione riservata a studenti di Università, Accademie e scuole di cinema; Cortometraggi ambientati nelle isole minori.

Il bando può essere scaricato dalla piattaforma Filmfreeway e dal sito del festival (www.procidafilmfeswtival.it). "Con l’edizione 2022 – spiega il neo direttore artistico Antonio De Feo – e con “Procida capitale Italiana della Cultura”, la rassegna intende mantenere e rilanciare nuovamente il tema “La cultura non isola”, un linguaggio universale in grado di superare le barriere tra i popoli. Oltre alla presentazione della selezione dei lavori pervenuti, una delle serate, programmate nel mese di settembre con le date ancora da stabilire, sarà dedicata all’isola, che offre sempre le sue location a grandi produzioni italiane e internazionali".

"Il programma completo della manifestazione - aggiunge Francesco Borgogna, presidente del Comitato promotore del Festival - sarà presentato a giugno. Posso anticipare che stiamo lavorando per portare le giornate del Festival da quattro a sei" .Il Procida Film Festival è una rassegna riconosciuta dalla Regione Campania e si avvale del patrocinio morale del Comune di Procida. Per maggiori informazioni: www.procidafilmfestival.it