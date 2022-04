Procida negli scatti di Sergio Siano: la presentazione del libro da Intra Moenia

Giovedì 7 aprile alle ore 19.00 il fotografo napoletano Sergio Siano incontrerà il pubblico al Caffè letterario Intra Moenia (Napoli, piazza Bellini 70) per il firmacopie del suo nuovo libro fotografico “Procida”, realizzato per le edizioni Intra Moenia, in cui racconta con il suo inconfondibile “occhio” l’isola Capitale della Cultura 2022.

Un viaggio (perché a Procida non si è mai turisti ma sempre viaggiatori) tra architettura “spontanea”, panorami mozzafiato, tradizioni e religiosità radicate nel tempo, natura preservata per reale vocazione e arte lunga secoli.

Le tappe di questo viaggio sono Marina Grande con il Porto, Terra Murata con il Castello e l’Abbazia, la Corricella con le sue case colorate e le strade senza auto, l’isolotto di Vivara con la sua macchia mediterranea, ma anche l’antico Semmarezio oggi piazza dei Martiri, i casali, i cortili e le stradine, le spiaggie e gli scogli su cui nidifica la fauna locale.

A questo si aggiungono sguardi inediti sulla processione del Venerdì Santo, su quel che resta dell’ottocentesco carcere installato a Palazzo d’Avalos, fino alla casa girevole, l’utopia architettonica di Lamont Young mai portata a termine sul promontorio di Vivara, accompagnati dalle influenze greche che ancora resistono nei nomi dei luoghi si riconoscono nel dialetto ma anche quelle letterarie di Elsa Morante e “L’isola di Arturo” o di Massimo Troisi e il suo film-testamento “Il Postino”.

“Procida” è un libro fotografico da portare a casa e sfogliare più volte: perché l’isola non è solo Capitale della Cultura tra le più belle in Italia, ma la memoria da custodire per sempre di un viaggio indimenticabile da percorrerere attraverso le immagini di Sergio Siano.

Il volume cartonato è composto da oltre 130 foto a colori ed è disponibile nelle principali librerie.

